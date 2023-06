Vlček: nový Hovorka, nejrychlejší stoper ligy a trumf pro Slavii zadarmo?

Ogbu, Ousou, Kačaraba, Holeš… A co když bude v nové sezoně nejzajímavějším slávistickým stoperem 22letý Tomáš Vlček? Přes své mládí patřil k nejvytíženějším hráčům ligy a na beka zaujal i naprosto nadstandardní rychlostí. „Jeho hostování v Pardubicích mělo trvat dva roky, ale Trpišovský ho přerušil a bere Vlčka zpátky. Má vysokou herní inteligenci, předvídavost a skvělé předskakování,“ vypočítává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle pořadu iSkaut. „Klíčový parametr Vlčkovy hry je z hlediska Slavie jeho rychlost. Může hrát moderně, vysoko – a Trpišovský může mít zdarma trumf do základní sestavy z vlastní líhně,“ domnívá se Fejglův kolega Michal Kvasnica.

Rychlost je skutečně Vlčkovou určující kvalitou. „Dostal se skoro na 35 km/h, což je na obránce fantastické číslo,“ upozorňuje Fejgl. „Nejtěžší disciplína v lize je být stoperem ve Slavii a myslím, že Vlček by to zvládl,“ doplňuje Kvasnica: „Navíc on je i tichým lídrem, v mládežnických výběrech nosí kapitánskou pásku. Pod Kováčem se navíc v Pardubicích zlepšil, protože Kováč chce hrát za každých okolností fotbal.“

Rychlostí, konstruktivní hrou a na stopera nepříliš vysokou postavou navíc Vlček připomíná Kvasnicovi i Fejglovi Davida Hovorku, který nedávno předčasně ukončil kariéru. „Nový Hovorka by se Slavii hodil, že?“ usmívá se Kvasnica: „Vlček sice není takový živel, ale fotbalově by se jednou mohl dostat na jeho úroveň.“

Má Vlček na základ Slavie?

Další výhoda: návrat Holeše na šestku

Kováčova škola coby nejlepší průprava na Slavii

Stoper do trojice i do čtveřice?

V jakém zápase Vlček Trpišovského přesvědčil?

Jaké jsou jeho silné stránky a kde má slabiny?

