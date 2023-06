Baník: šest nováčků, skvělý teenager, sázka na trojku. Co bude s gólmany?

Kolem sedmi set diváků sledovalo první utkání Baníku v letním přípravném období. Ostrava v Havířově prohrála se Skalicí 1:2, když dvakrát lacině inkasovala, naopak své mnohem větší příležitosti neproměnila. „Bude to chtít trochu trpělivosti,“ prohlásil kouč Pavel Hapal. Co úvodní duel i týden ukázal? Rýsuje se stoperská trojice a Matěj Šín se dostává zpátky do formy.

Pavel Hapal má jasný záměr: chce pilovat a čím dál častěji aplikovat rozestavení na tři stopery, i proto dlouho stál o praváka Filipa Blažka, který dorazil ze Skalice. „Trenér mu řekl, že s ním počítá do základu,“ prozradil pro šport.sk Blažkův agent Richard Čech. Je velmi pravděpodobné, že do sezony vstoupí Baník s triem David Lischka (tomu to v sobotu sedlo, podnikal i útočné výpady), Eneo Bitri a právě Blažek – takhle spolu nastoupili už v prvním poločase, aby si na sebe mohli co nejrychleji zvykat.

Šín z mladých nejlepší

Udělali-li bychom zvláštní kategorii baníkovců do 21 let, byl v Havířově nejlepším z nich teenager Matěj Šín. Spoustu toho naběhal ve vysoké intenzitě, neustále byl v nabídce, rozjížděl zajímavé akce. Po svalovém zranění, které ho potkalo na konci jara, to vypadá, že se dostává zpátky do velmi dobré formy. Tomáš Rigo se snažil, ale dvě standardky napálil ze slušné pozice jen do zdi.

Další mladíci byli namočeni u inkasovaných gólů. U toho Hurtadova střelcův náběh nezablokoval Dominik Holaň a Patrik Měkota podskočil centr z rohu. U druhého si zase vysoký míč snášející se ze vzduchu srazil do brány Martin Hrubý, což jeho výkon navzdory dvěma chyceným šancím bohužel degraduje.

Daniel Smékal spaloval tutové šance a Marek Jaroň na levé straně dost kazil. Dvacetiletý Jakub Drozd, se kterým se v áčku FCB zatím nepočítá, míří na týdenní zkoušku do slovenských Zlatých Moravců.