Douděra: Po titulech byli fanoušci namlsaní, Tijani pomůže. Popsal skok

Po konci kariéry se neztratí. Až pověsí kopačky na hřebík, může se chopit praporku a mávat jako pomezní sudí. David Douděra přesně tohle zvládl v přípravném duelu proti Rakówu poté, co ze hřiště bizarně utekl rozhodčí. Ještě předtím se zúčastnil turnaje ve fotbalgolfu, kde jsme ho zastihli s mikrofonem iSport.cz. Co prozradil?

Třeba to, že se stal čerstvě ženáčem, posezonní volno proto využil ke svatbě. „Mám to úspěšně za sebou. Paradoxně to byly větší nervy než při zápase. Moc jsme si to, teď už s manželkou, užili. A pak jsme odjeli na čtyři dny na Slovensko,“ svěřil se.

Douděra je hráč, který by nejraději neslezl ze hřiště. Při nadupaném slávistickém kádru, který by vydal na dva regulérní týmy, takové štěstí ovšem všichni mít nebudou. Přetlak je čerstvě rovněž v útoku. „Kdybych byl trenér, tak se o tom rozpovídám, ale jelikož jsem hráč, tak toho tolik neřeknu… Je to spíš otázka na trenéry, ti budují mužstvo. Každopádně se mi zamlouvá příchod Tijaniho, z tohoto transferu cítím velká pozitiva. Pomůže nám,“ hodnotí pětadvacetiletý univerzál.

Slavia dva roky čeká na mistrovský pohár. A její příznivci mohli nést nelibě, že tentokrát slavil rival z Letné. „Nechci úplně kritizovat fanoušky v Česku, ale tím, že Slavia získala tři roky po sobě titul (2019 – 2021), tak jsou už na něco navyklí. V uvozovkách zvyknout si na samé trofeje a úspěchy je strašně jednoduché, a když nepřijdou, je snadné kritizovat. Teď jsme skončili o skóre druzí a podle mě není se za co stydět. Byli jsme to my, kdo předváděl nejatraktivnější fotbal, vstřelili nejvyšší počet branek… Byla to povedená sezona i bez titulu. Ale český národ je moc náročný,“ usmál se Douděra.

Co si dává za cíle do příštího ročníku? „Chtěl bych pokračovat v tom, co se mi povedlo ve Slavii ten první rok, což jsem nečekal. Z Mladé Boleslavi to byl velký skok nejen ze sportovního pohledu. Když přijdete z Boleslavi, kam přijde na stadion sto fanoušků, byť jí nechci v žádném případě urazit, a jste najednou ve Slavii, kde je pozornost mnohem větší. Ale ohlasy na mou osobu byly pozitivní, což mě potěšilo, protože diváci jsou v České republice opravdu nároční. A já se na druhou stranu nemusím někomu zavděčovat. A co do týmových plánů, určitě bych chtěl postoupit do Evropské ligy a získat double,“ popisoval.

Ve 3. předkole EL Pražané narazí na Panathinaikos nebo Dnipro-1, v další fázi pohárů jim už soupeř vyjde z tradičního losování. Jaké by si na podzim tedy přál protivníky? „Určitě ty nejlehčí, abychom prošli co nejdál. A potom bych si klidně zahrál na Manchesteru United,“ uzavřel.