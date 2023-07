Matouškovy těžké nohy sejmuly Partizan. Veselý: Nebudeme vyděšení

Hlavně první poločas byl od „klokanů“ skvělý. Přesto kouč krotil nadšení. „Úplně bych to nepřeceňoval, od soupeře tam byla kombinovanější sestava, byť s velmi dobrými hráči,“ shrnul Jaroslav Veselý. Nakonec se přece jen „odvázal“: „Náš výkon měl asi nejlepší parametry. Byl to asi takový fotbal, kterým se chceme prezentovat. Byli jsme odvážní, i na balonu jsme je v některých fázích dokázali přehrát. Taky proti Osijeku (2:3) jsme hráli velmi dobře,“ dodal.

Stadion NK Drava Ptuj viděl Bohemku, která patří do Evropy. Aktivní, sebevědomou, kombinační, bojovnou, takticky vyspělou. Slavný Partizan přitom nasadil silnou sestavu s hvězdami Menigem či Natchem a po pauze ji ještě vyšperkoval. Většina borců hrála v minulé sezoně Konferenční ligu proti Slovácku (3:3, 1:1) a slavila postup ze skupiny. „Teď mají hráči přesnou představu, co nás v Evropě čeká. Nebudeme z toho tak vyděšení,“ mínil Veselý. „Byl to pro nás důležitý test. Přesvědčili jsme se, že s takovými týmy můžeme hrát. Partizan je velkoklub, má ve světě jméno,“ upozornil útočník Tomáš Necid.

Střet dvou čtvrtých celků svých soutěží byl v první půli pod správou „klokanů“. Agresivní vysunutý presink vynášel Veselého partě seriál rohů, všechny z pravé strany. O rozehrávku se staraly letní posily Matěj Hybš a Robert Hrubý. Oba se tlačí do základu. „Jsou na jeho hraně,“ uvedl kouč. „Brali jsme je i proto, že umí kopat standardní situace. To se ukázalo,“ doplnil. Šestý rohový kop zakroutil záložník Hrubý na hlavu Davida Puškáče a útočník se prudce trefil pod břevno Jovanovičovy branky.

Český zástupce toho měli na stadionu s atletickou dráhou vpředu ještě víc. Dostálovu epesní dělovku zpoza vápna vytlačil brankář nad břevno, reprezentant Jan Matoušek si při sóle šlápl na balon a zazdil tutovku, Hrubého rána uvnitř šestnáctky byla sražená…Soupeř zvučného jména a slavné historie hrozil hlavně po levé straně, kde táhl útoky Nizozemec Queensy Menig, jenž dal v únoru 2022 vítězný gól v play off Konferenční ligy Spartě na Letné.

Kouč Veselý sledoval první půlhodinku pod střechou jediné tribuny, poté sešel ke střídačce a už tam zůstal. „Hrubas, je to zóna, podívejte se na to,“ nabádal ze sedačky před jedním z rohů exekutora Hrubého.

Po pauze se pokochal parádní trefou Jana Matouška, který si prohodil dva protivníky a levačkou z hranice vápna zatočil balon k tyči. Přitom v první půli mu to nešlo. „Je zavařený,“ vysvětlil Veselý. „Vrátil se z reprezentace, má těžké nohy. Kdyby je měl lehké, dal by víc než jeden gól. On je sprintový typ a tahle fáze přípravy s objemy mu nesedí. Potřeboval by trošku odlehčit. Měl menší čas na regeneraci a celé to na něj doléhá. Ale překvapivě chtěl hrát ještě delší čas. Vytavil se a paradoxně skóroval z nejtěžší situace, kterou měl,“ dodal.

Velmi dobře se ve druhém poločase ukázal mazák Necid. Udržel balony a hlavičkou málem skóroval. Jeho role má být v nové sezoně výraznější. „Kritika na něj je hloupá,“ poukázal Veselý. „Necka byl po těžkém zranění. On nikdy nebude rychlík, ale přesně to, co nám ukázal proti Partizanu, od něj čekám. Má věci, které nikdo jiný nemá. Umí se skvěle orientovat ve vápně. Uhrál strašně moc balonů zády k bráně, což nám moc pomůže. Navíc je v kolektivu hodně oblíbený. Na to, co má za sebou, nemá vůbec hvězdné manýry. V týmu je skvělej,“ chválil útočníka po vydařeném přípravném kempu a konfrontací se silnými soky. „Odehráli jsme ve Slovinsku tři skvělé zápasy. Ukázalo se přesně to, o čem jsou evropské zápasy. Nestačí hrát dobře, ale musíte být efektivní. Každá chyba je potrestaná.“

Ve čtvrtek večer čekal hráče noční přesun autobusem do Prahy. Příští týden ještě čeká Bohemians středeční příprava s Košicemi a následně sobotní ligová generálka proti druholigové Jihlavě.