Návrat ligy: novinka u žlutých karet i „Evropanů“. A co Hradec a stadion?

Video se připravuje ... Už v sobotu se rozběhne FORTUNA:LIGA 2023/24. Stále se neví, zda v Hradci Králové stihnou vyřídit do použitelného stavu stadion. Pokud ne, výjimky se „votroci“ nedočkají a podzim odehrají v azylu. Hráči i fanoušci se dočkají jedné pravidlové novinky při počítání žlutých karet. Zpět do hry se vrací dříve kritizovaná „skupina o Evropu“.

Částečná kolaudace, nebo Plzeň Buď se v Hradci stihnou před plánovaným prvním domácím zápasem s Českými Budějovicemi (5. března) zkolaudovat klíčové prostory pro uspořádání fotbalového zápasu (nutně nemusí všechny ostatní), nebo „votroci“ stráví celý podzim v Plzni. Vše vychází z Klubového licenčního řádu FAČR. „Podle něj platí, že pokud na „svém“ stadionu, v tomto případě v Plzni, odehraje Hradec první domácí zápas sezony, tak do 31. prosince nesmí hrát jinde,“ vysvětlil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA. Žádné jiné možnosti neexistují. Variantou není ani případná změna pořadatelství, odložení zápasu, případně udělení výjimky, či třeba výměna plzeňského azylu za pardubický, aby hradečtí fanoušci nemuseli vážit tak dlouhou cestu. „Prohození pořadatelství zápasu není možné, stejně tak ani další možnosti,“ prohlásil Bárta. Teoreticky může v budoucnu projít revizí licenční řád. „Je to předpis FAČR, ale my nebudeme iniciovat jeho změnu. Je to předpis férový, pro všechny stejný,“ dodal Dušan Svoboda, předseda LFA. Představitelé ligové asociace však věří, že v Hradci vše stihnou a k odehrání prvního duelu na novém moderním stadionu dojde. „Postavili krásný stadion, věřím, že najdou cestu, jak na něm hrát,“ řekl Svoboda. Pokud ovšem ke kolaudaci nedojde do konce července, musí se v Hradci připravit na půlsezonu v západočeském azylu…

Tendr v srpnu Nejpozději na podzim bude znám vítěz tendru na audiovizuální práva na fotbalovou ligu od sezony 2024/25. Ligová fotbalová asociace připravila zadávací podmínky, dokument zkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a doporučil některé body upravit. O těch se v úterý v Brně debatovalo za účasti vrcholných klubových představitelů a vedení LFA. „Jednání proběhlo, jsou z něho výstupy, máme nějaké poznatky. Ale spadá to spíše do právní kategorie, jde o detaily, které nejsem schopný okomentovat,“ pronesl Dušan Svoboda. Každopádně je otázkou dnů, maximálně týdnů, kdy se tendr vypíše. Podle všeho se tak stane v srpnu. Veřejná soutěž bude maximálně otevřená, přístup do ní budou mít všichni televizní i netelevizní vysílatelé. „Kluby získají z kontraktu víc prostředků, než dnes. Očekávání má každý jinak ambiciózní, určitě půjde o krok dopředu,“ doplnil. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík ve svém pravidelném blogu na webu seznam.cz uvedl, že „cena by měla určitě přesahovat částku 400 milionů korun.“ Dosud kluby dostávají v souhrnu 150 milionů. Prodej? Pořád musím do práce, nebydlím na Karibiku. Musím se chovat evropsky, říká Šádek Video se připravuje ...

Novinka pro „Evropany“ V případě, že některý z klubů hrající kvalifikaci o základní skupinu evropských pohárů (Sparta, Slavia, Plzeň, Bohemians) se dostane do play off (čtvrtého předkola), může si automaticky odložit ligový zápas, v nadcházející sezoně konkrétně duel šestého kola. Přeložení zápasu dříve podléhalo souhlasu soupeře a schválení LFA. „Vycházíme tím vstříc pohárovým zástupcům. Jednou z možností je zápasy odložit, či případně posunout začátky, jak to komu bude vyhovovat. Chceme, aby podmínky byly pro všechny stejné,“ vysvětlil Dušan Svoboda. Čistě teoreticky se může stát, že v šestém kole se odehrají pouze čtyři zápasy. Odložené utkání se musí v náhradním termínu uskutečnit do konce podzimní části. Kovář? Pořád může pokračovat, říká Rosický. Nepočítám, že někdo odejde, ale… Video se připravuje ...

Skupina o Evropu ožívá Česko má pro sezonu 2024/25 jistých pět pohárových umístěnek. Oproti třem předchozím ligovým ročníkům se tak k životu vrací prostřední „skupina o Evropu“ (7.-10. místo po základní části). Vítěz play off nezíská milion jako v předchozí sezoně, ale postoupí do „barážového“ utkání o poslední účastnické místo v předkole Konferenční ligy. To sehraje na hřišti čtvrtého, nebo pátého celku skupiny o titul. O pátý tým půjde za předpokladu, že vítěz národního poháru skončí v konečné tabulce na jednom z prvních čtyř míst. V tomto modelu je znevýhodněné šesté mužstvo skupiny o titul.