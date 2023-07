Plavšič na tribuně v Liberci. Baník jedná, možností je víc. Kdy bude jasno?

Prťavý šikula strávil v Baníku prakticky celou minulou sezonu a při jeho trápení patřil mezi několik málo světlých bodů. Zaujal kreativitou, nápady, snahou, s příznivci si vytvořil nečekaně dobrý vztah. „Je jako úhoř,“ pochválil ho trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych. Plavšič v dresu modrobílých odkopal čtyřiadvacet utkání, v nichž zapsal pět gólů a stejný počet asistencí. Dobré číslo!

Není divu, že Ostravští usilují přes fakt, že už přivedli třináct posil, aby se do jejich mančaftu vrátil. Není to však tak jednoduché. Srb se Slavií odtrénoval letní přípravu. První duel s Hradcem Králové však strávil mimo základní kádr, do nominované dvaadvacítky se nevešel.

Důvod je jasný: vedení klubu už s ním nepočítá, rádo by ho prodalo. Jeho plat milion korun měsíčně je slušná zátěž, smlouvu má ještě na jednu sezonu. Cesty jsou nyní dvě. Slávisté si představují tvrdý přestup - určité poptávání jde z americké MLS, z Rakówu Čenstochová a také ze Slovanu Bratislava. Jasno však zdaleka není.

Další možností je hostování v Baníku, který má zájem. „Rozhodnout by se mělo do konce příštího týdne,“ nechal se slyšet šéf klubu Václav Brabec.

Trenér Pavel Hapal se tím teď nechce zabývat. „Nesoustředím se na to a mužstvo také nesmí,“ glosoval. „Kdyby to stálo jen na Plavšovi, byla by to chyba,“ řekl jasně.

Výkon v Liberci však demonstroval, že by se Baníku Plavšič zatraceně hodil.