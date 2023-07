Kostka trefil fantastický gól: Hlavně jsem nechtěl ztratit míč...

Po gólu to vypadalo, že ani nevíte, jak jej oslavit. Pamatujete si svou poslední ligovou trefu, která padla v předminulé sezoně?

„Upřímně řečeno jsem pořád myšlenkami v tom dnešním zápase, takže bych musel hodně dlouho pátrat a asi bych si svůj poslední gól nevybavil.“

Co se vám honilo hlavou, když k vám letěl míč? Věděl jste hned, že do něj prásknete?

„Míč se ke mně odrazil a měl jsem docela dost času, takže nejprve jsem chtěl jen poslat balon lobem do vápna, ale nikdo se mi tam neutrhnul. Dlouho to skákalo, tak jsem nechtěl zpracovávat, napálil jsem to přímým nártem a povedlo se.“

Byla to náhoda, nebo po vás Marek Kulič vyžaduje, abyste to zkoušel zpoza vápna?

„Říkali jsme si, že nechceme riskovat protiútok soupeře po našich rozích a dalších standardkách, tady jsem byl jeden z hráčů vzadu, tak jsem jen plnil pokyny a bylo to.“

Mladá Boleslav - Jablonec: Gól sezony? Kostkův raketomet skoro z půlky zajel do šibenice, 2:0 Video se připravuje ...

Když jste vystřelil, tak jste už věděl, že se dostaví gólová radost?

„V první moment jsem věřil, že to půjde na bránu. Přišlo mi, že to letělo snad patnáct vteřin, koukal jsem na ten míč, tlačil jsem ho do sítě, trvalo to strašně dlouho. Ke konci se ještě trajektorie snesla doprava dál od gólmana. Byla to ale věčnost.“

Trénujete takové dalekonosné střely?

„Rozhodně nejsem žádný specialista. Jak už jsem řekl, nechtěl jsem ztratit míč jako jeden z posledních hráčů.“

Premiérový start a první gól. Víte, kolik budete platit do klubové kasy?

„Vůbec netuším, ale radši to ani nechci vědět, abych si nekazil radost.“ (smích)

Vybojoval jste si místo v základní sestavě. Jak jste zatím spokojen v Mladé Boleslavi?

„Jsem moc spokojen. Rval jsem se o svou šanci v přípravě, kde si myslím, že jsem ukázal píli a podával jsem slušné výkony. Fotbalový bůh mi to vrátil hned v prvním kole. Doufám, že nás tenhle výsledek a hlavně výkon nakopne, protože jsme laťku nastavili vysoko. Máme obrovskou sílu směrem dopředu a snad to budeme potvrzovat i nadále.“

Trenér Kulič říkal před sezonou, že jedním z jeho cílů je, aby se do ochozů v Mladé Boleslavi vrátili fanoušci. Co říkáte na atmosféru, která na stadionu panovala?

„Byla moc fajn, i když vám popravdě řeknu, že já tohle moc nevnímám. Neřeším, jestli hraju na Slavii nebo někde pro pár lidí, soustředím se na sebe. Ale jsme spokojení, že přišlo poměrně dost lidí. Je to příjemné, protože to celkově týmu jistě pomůže.“