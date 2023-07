Fronty v Boleslavi? Pomalý tisk, doba si žádá nákup lístků online

První kolo má FORTUNA:LIGA zdárně za sebou. Padaly pohledné góly a návštěva dokázala, že fotbal v Česku jde správným směrem a fanoušci se do ochozů vracejí. Vždyť dohromady úvodní víkend nejvyšší soutěže poctilo přítomností více než 60 tisíc diváků. Dobrá zpráva však s sebou přinesla i některé nedorazy u vstupních bran. V Mladé Boleslavi se třeba někteří fanoušci dostali na svá místa až po začátku utkání.

Středočeský klub se v posledních letech potýkal spíše s úbytkem fanoušků. Jenže dlouhá pauza bez fotbalu, zajímavé posily a návrat oblíbence Marka Kuliče v nové trenérské roli přilákaly na Městský stadion i spíše sváteční diváky. „Jsem tu poprvé po půl roce, normálně chodím spíš na hokej a v Praze na Slavii, ale jsem zvědavý, jestli budou hrát lepší fotbal,“ nechal se slyšet jeden z domácích příznivců před branami stadionu.

Postupně se plnily všechny tři tribuny malého mladoboleslavského stánku. Přijela i početná skvadra jabloneckých. Je ale fakt, že protilehlá tribuna se zaplňovala ještě v prvních minutách utkání. Důvod byl prostý, příliš dlouhé fronty u vstupních pokladen a s tím spojené prodlevy, které mohly nejednoho fanouška otrávit. Příspěvky na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat. Jenže, kde nastal zádrhel, že některým fans utekl třeba i první gól Vasila Kušeje v osmé minutě?

„Problém je v tom, že řada fanoušků ignoruje možnost koupi vstupenek online, což by celý proces urychlilo. Pak se nebude stávat, že vzniknou dlouhé fronty u pokladen patnáct minut před utkáním. Nás ta situace samozřejmě mrzí. Z naší strany je maximálně rezerva v tom, že se jedna vstupenka tiskne asi 30 vteřin, což je dlouho a musíme řešit, jestli byl problém v počítači nebo v tiskárně. Opravdu by bylo fajn, kdyby si lidé kupovali lístky online. I kdyby si pořídili vstupenku přes aplikaci, když čekají ve frontě, tak to usnadní život všem,“ nechal se slyšet ředitel komunikace a PR mladoboleslavských Jiří Koros.

S návštěvou přitom byli domácí nadmíru spokojení, což po utkání potvrdil i kouč Marek Kulič. „Chtěl bych fanouškům poděkovat, protože atmosféra byla fantastická.“ Přitom se mohlo počítat i s vyšší návštěvou, než bylo 3431 diváků, ale okolnosti tomu chtěly, že v termínu prvního domácího utkání nové sezony, čerpá tamní Škodovka celozávodní dovolenou.

Reparát pro klubový počítač, tiskárnu i fanoušky bude možný už v neděli 30. července, kdy se v Mladé Boleslavi představí fotbalisté Liberce.