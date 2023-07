Sparta bere brankáře z Alkmaaru! Rosický: Na Kováře nemůžeme čekat

Toužila po Matěji Kovářovi. Čekala na něj do poslední chvíle. Když se ale Sparta dozvěděla, že by Manchester United nejraději nejlepšího gólmana minulé sezony FORTUNA:LIGY prodal, musela jednat. Na Letnou proto v úterý odpoledne zamířil na roční hostování s opcí dánský gólman Peter Vindahl z Alkmaaru. „Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, které si u tohoto postu představujeme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Bylo to hlavní a nejsilnější téma, které Spartu během léta provázelo. Vrátí se Matěj Kovář na roční hostování, jak bylo úplně původně domluveno s Manchesterem United? Vedení Pražanů do poslední chvíle věřilo, že tento scénář bude naplněn. Dlouho to tak skutečně vypadalo…

V posledních dnech ale přišel zvrat. Z Ostrovů totiž přilétla zpráva, že by se United nebránili Kovářově prodeji. Cenovka? Začínáme na sedmi milionech euro, tedy přibližně 170 milionů korun. A v tu chvíli bylo jasné, že Sparta na svého vysněného gólmana nedosáhne. I polovina téhle sumy by na ní byla příliš.

„Matěj Kovář společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat, blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Jak jsem řekl už v průběhu soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat,“ nechal se slyšet sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Reakce opravdu přišla. Novou jedničkou týmu Briana Priskeho se stal pětadvacetiletý Peter Vindahl, kmenový brankář Alkmaaru, jenž v uplynulé sezoně hostoval v Norimberku. Sparta ho měla na radaru delší dobu a když se jí varianta Kovář začala rozplývat, rozhodla se jednat.

„Peter má zkušenosti ze zahraničních lig i evropských pohárových zápasů. Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, jež si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali,“ potvrdil Rosický.

Vindahl přichází na Letnou na roční hostování, součástí dohody je i opce na trvalý přestup. Sparta se netajila tím, že chce mít brankářskou otázku vyřešenou do startu třetího předkola Ligy mistrů.

To se jí nyní povedlo. Severský brankář přichází s tím, že se okamžitě vtělí do role jedničky. Teoreticky by mohl nastoupit už v sobotním ligovém utkání ve Zlíně.

Čerstvý příchod bude mít vliv i na další složení brankářského týmu. Pozici dvojky by měl zaujmout Vojtěch Vorel, jenž v neděli vychytal čisté konto proti Olomouci. Jakub Surovčík bude plnit pozici trojky s tím, že se předpokládá jeho zápasové vytížení v druholigové rezervě.

A Kovář? V tuhle chvíli je jeho budoucnost nadále nejistá. Podle informací redakce iSport.cz na stole momentálně konkrétní nabídky nemá. To se ale brzy může změnit. Mladý gólman v minulé sezoně prokázal vysokou kvalitu i konzistenci. V jeho silách je, aby stabilně nastupoval v některé z TOP pěti evropských lig.

Sparťanský příběh se nakonec smrskl pouze na jednu titulovou sezonu.