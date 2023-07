Liga očima fanoušků: Tvrdík se držel při zemi, ale cílem musí být titul!

Video se připravuje ... Konečně. Domácí nejvyšší fotbalová soutěž opět roztočila obrátky a začal nový ligový maraton. Úvodní kolo FORTUNA:LIGY přineslo překvapivou porážku Plzně v Teplicích (0:1) a fanoušci Viktorie si povzdechli, že jaro stále neskončilo… Baník padl v Liberci (1:3) a ostravští příznivci zrovna v šoku nebyli, tedy z výkonu poněkud jo. Úspěšný vstup evidují obě pražská „S“. A zatímco Jaroslav Tvrdík nevyhlásil útok na titul, tak slávisté v ochozech ano. Je tu opět tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Cílem přece musí být titul! Na předsezonní tiskovce se držel Jaroslav Tvrdík při zemi a označil za cíl pro klub skončit v lize do druhého místa. Možná nechtěl dostávat tým pod nějaký větší tlak, ale směrem k fanouškům to nebylo příliš šťastné a nesetkalo se to s velkým pochopením. Nejen z mého pohledu nemůže mít klub po dvou druhých místech jiný cíl než vrátit titul zase do Edenu. Věřím, že navzdory této proklamaci v kabině nedojde k žádnému uspokojení a vnitřní motivace všech hráčů i trenérů je dostatečná. První zápas se celkem povedl, ve srovnání s předchozími střetnutími s Hradcem Králové dokonce velice. Tomáš Vlček se předvedl skvěle směrem dopředu, měl důležitý podíl na obou brankách. Byl však také hlavním viníkem největší šance soupeře, která mohla poslat tým do nepříjemné pozice. Na tom je potřeba zapracovat. Mám radost, že na Slavii přišlo přes 17 tisíc lidí. Na první domácí zápas přitom do nového Edenu nikdy nedorazilo víc než 13,5 tisíce diváků, jde tak o významný nárůst zájmu. Moc si přeji, aby se tento trend udržel po celou sezonu. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Vorel na to má, tenhle dort chutnal Našemu prvnímu zápasu v nové ligové sezoně přihlíželo sedmnáct tisíc diváků, téměř plný dům. Olomouc není zrovna soupeřem na rozehrání, protože její trenér působil také v našem týmu. Navíc posílena o Juliše, kterému se v Sigmě daří. V utkání zbývalo potvrdit pravidlo, že kdo v přípravě válí, ten v prvním kole ostrouhá. Loni my, letos Plzeňští. Jediný otazník visel nad místem brankáře. Pravděpodobné licitování ze strany Manchesteru dostalo na frak, protože Vorel dokázal, že chytat umí. Byl by po dlouhé době odchovancem, který zaujme místo jedničky. Já jsem dlouhodobě pro. Uvidíme, jak se situace vyvine dál, ale už netaháme za kratší konec. Na druhém místě posily. Jak se uvedou, jak se prosadí do základu, a zda vůbec. Tady je namístě trpělivost, což i náš trenér potvrdil zahajovací sestavou. Ta se nám odvděčila dobrým výkonem, mě osobně mile překvapila snaha o rychlé založení útoku, s velmi dobrým přenášením míče z jedné strany hřiště na druhou. Góly Lukáše Haraslína byly třešničkou na dortu, který celkově chutnal. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Nějak se nám jaro protáhlo... Tak tedy vítej, naše ligo! Pro nás to znamená Vítej v realitě všedních dní. Do Teplic dojela velice početná návštěva fanoušků, bohužel jsme nic moc dobrého z naší strany neviděli. Ono obecně se Na Stínadlech moc dobře nehraje. Soupeř je běhavý, bojovný, a pokud jako v sobotu dá první branku, zabetonuje to a hrajeme do plných. Ale je to věc, na kterou máme být už nějak naučení. Mně to prostě přišlo jako pokračování jara. Málo pohybu, málo překvapivých přihrávek a ještě méně střelby. Rohů sice hodně, bohužel nic z toho. Ale první zápas nic neřeší. Oklepeme se z toho a zapneme motory, čekají nás anglické týdny. Akorát mám docela obavy z obrany. Po těch zraněních je děravá. Vytváří se možnost pro mladé, třeba někdo překvapí. Ještě k rozhodčímu: opravdu se mi nelíbil. Celkově. Tečka. Nevidět prošlápnutý kotník Lukáše Hejdy, i když mimo centrum dění, to tedy fakt nevím... Na to jich tam tolik být ani nemusí a VAR měl asi slepou kameru. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si! Kovi. 55 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Žádné překvapení. Sáhněme do toho Na začátek sezony jsem se těšil snad ještě více než v předchozích letech. Důvodem byly zajímavé příchody hráčů, které mi dávaly smysl, a hlavně Baníku měly přinést slušnou kvalitu i perspektivu. Konec přípravy ale úplně povedený nebyl, poslední utkání jsme moc dobře neodehráli, zejména generálku proti béčku Žiliny bez vstřelené branky. A přišel zápas v Liberci… Sestava byla sice očekávaná, ale mírně řečeno: nadšený jsem z ní nebyl. Hráči, kteří prokazovali slušnou formu, v ní chyběli (například Šín), důvěru dostali ti, kteří jí před startem ligy zrovna neoplývali. Když k tomu připočteme absolutně nezvládnutý systém 3-5-2, nebylo překvapením, že jsme v Liberci prohráli, a to po katastrofálním výkonu zejména v prvním poločase. Nešlo ale jen o systém hry a pár jednotlivců, ve hře mi chyběl také lepší pohyb (hlavně bez míče), nasazení a intenzita. Na Slovácko musíme nastoupit úplně jinak – se změnami v rozestavení i sestavě, ale hlavně s nasazením a chutí do hry. Věřím tomu, že fotbalisty máme kvalitní, jen to přenést na hřiště. Baník do toho! David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje