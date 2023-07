„Spalovač“ Navrátil vykouzlil gólovou parádu z vodní bouře a kaluží

Jen za první poločas mohl Jan Navrátil nasázet Karviné tři branky. Třikrát dostal parádní centr od Jana Vodháněla, třikrát míč poslal těsně mimo tyče. „Honziku, to jsi celý ty!“ bědoval trenér Václav Jílek. „Znám ho dlouho, ještě z žáků Přerova, s jeho rodinou se známe,“ líčil olomoucký trenér. „Dneska mohl nasázet klidně pět gólů! On této kritice čelí dlouhodobě, že se neprosazuje. Také jsem mu hned říkal: ‚Ty nedáš takové nalejvárny a pak vstřelíš takový gól!‘ Exkluzivní.“

Navrátilovi výrazně pomohl karvinský brankář Jakub Lapeš. Skákající míč v dešti a kalužích netrefil dobře, sjel mu z nohy. Brankář byl hluboko v poli a nestačil se vrátit. Navrátil chybu ztrestal suverénně.

„To se mi nepovedlo,“ kál se brankář Lapeš. „Špatně jsem to trefil, možná jsem to měl dávat placírkou na tribunu. Pršelo, ale na déšť se vůbec nevymlouvám. Na takové chyby si musím dávat pozor.“

Karvinský trenér Tomáš Hejdušek mu chybu o hlavu neotříská. Spíš ho mrzelo, že jeho tým ztratil koncentraci poté, co chvíli před tím šel k zemi ve vápně Daniel Bartl. Dožadoval se penalty, ale sudí hru nepřerušili. Z kontru přišel Navrátilův gól. Situaci dodatečně posvětil i VAR, penalta proti Olomouci se kopat neměla.

„Bylo to nešťastné, čekáme penaltu, která nebyla, a balon špatně odkopneme,“ komentoval Hejdušek. Křivda? „V žádném případě, od toho je tam VAR. Zkrátka penalta nebyla. Spíš mě mrzelo, že jsme po této situaci byli nekoncentrovaní.“

Navrátil litoval zahozených šancí z první půle. „Mohl jsem dát gólů, jako za celou minulou sezonu dohromady (5), ale jsem rád za jeden. Faktem je, že jsem měl šance vyřešit jinak a líp, měly to být dva jasné góly. Chudák Vodhy (Vodháněl), omlouvám se mu. Vůči němu mě to mrzí, protože mi dával excelentní balony.“

Sebevědomí a hlavu nahoře ovšem v klíčový moment udržel. Lapešovu chybu z 66. minuty vyřešil mazácky. „Viděl jsem tam Chvatyho (Chvátala), chtěl jsem mu to dát, ale pak jsem se podíval na beka soupeře, byl daleko, tak jsem si řekl, že to zkusím. A vyšlo to. Předchozí šance jsem sice nedal, to s vámi zamává, ale na hřišti jsem se cítil dobře. Tak jsem to vzal na sebe. Nebylo to jednoduché, ale měl jsem i štěstí.“

O šest minut později sudí zápas přerušili. Ve vodní lázni se hrát nedalo. Trenéři měli v tu chvíli opačný pohled. „Byl jsem rád, na hřišti byly kaluže, hrát se nedalo,“ říkal Hejdušek. „Hráči by se mohli zranit, byly by tam skluzy, červené...“

Václav Jílek chtěl naopak pokračovat. „Za mě to bylo špatně,“ reagoval. „Dali jsme třetí gól, pauza hrála proti nám. Soupeř načerpá síly, vypadnete z tempa... Kluci by klidně hráli v tom, co bylo, asi by to byla zábava pro lidi, vodní válka. Nezažil jsem to nikdy a už ani zažít nechci. Nebylo to nic příjemného, naštěstí jsme to pak už dohráli v klidu.“