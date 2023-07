Hellebrand po Slavii: Deka na nás nepadá. Nadále věříme svojí hře

Patří k pilířům budějovické tvořivosti. Kreativní záložník Patrik Hellebrand se však ke své činnosti v utkání 2. kola FORTUNA:LIGY proti Slavii (1:3) příliš nedostal, jeho přednosti otupilo důsledné krytí od řady soupeřů. „Bylo to nepříjemné, dlouho se mi to nestalo, že by takhle někdo bránil. Pořád do mne někdo bouchal, tahal za dres,“ přiznal domácí šikula.

Do utkání jste ale nevstoupili nejlépe.

„Bylo to soubojové utkání, v první půli měla více ze hry Slavie. Hodně nás brejkovala, dávala to za obranu a z toho pramenily její šance. Z naší strany to nebylo ono, řešili jsme špatně situace s balonem na jejich půli, zbytečně jsme hledali finále, místo toho, abychom si balon přidrželi.“

Přesto se vám po přestávce podařilo srovnat a pokukovali jste po remíze, že?

„Do druhé půle jsme vstoupili lépe, zaslouženě srovnali. Utkání však zlomil blbý gól na 1:2. Dobře jsme reagovali jako tým na hru Slavie, chtěli jsme to opírat o Ondráška vepředu, což se nám celkem dařilo.“

Vstup do sezony jste bodově nezvládli, je to komplikace?

„I přes dvě prohry na nás žádná deka nepadá. Nadále věříme stále svojí hře. Máme za sebou dva těžké soupeře, teď se musíme připravit na utkání v Hradci a budeme chtít vyhrát.“

Prezentujete se aktivním pojetím hry. Budete se toho držet třeba i po šesti kolech, kdy body nebudou naskakovat podle vašich představ?

„Jsme tak nastavení, máme na to tým. Řekli jsme si, že z této cesty nebudeme za žádnou cenu uhýbat. Tomu všichni věříme a budeme to chtít praktikovat každý zápas.“

Ke konci utkání jste střídal. Bylo to vynucené?

„Kolem osmdesáté minuty mne chytila křeč, tak jsem musel ven. Chtěl jsem to vydržet, ale už mne to zakouslo a nepustilo.“

Slavia v závěru posílala do hry z lavičky i reprezentanty. Dalo se to s nimi vůbec uběhat?

„Je to samozřejmě těžké. Mají vepředu rychlé hráče a cíleně to dávali za obranu a bylo vidět, že i pro kluky vzadu to bylo hodně složité.“

I přes prohru musela těšit alespoň atmosféra vyprodaného stadionu.

„V takové atmosféře je to super. Každý hráč touží po tom, aby byl stadion vyprodaný. Bylo to úžasné, výkonu to určitě pomáhá.“