ZOOM: Co leží, neběží? Ba ne. Maximalista, skvělý příklad, říká Kotal

Nese si s sebou obvyklý úděl známých otců, jeho příjmení rezonuje. Není ale věrnou kopií a kromě toho svými zájmy výrazně vybočuje z obvyklé představy o fotbalistech. Navíc v pouhých dvaadvaceti. Takový je hráč, jehož vám přiblíží nová rubrika serveru iSport.cz ZOOM. V ní fotbalové osobnosti vybírají plejery, kteří je zaujali svým příběhem, dovednostmi, perspektivou či třeba společnou minulostí. Po Zdeňku Ščasném tentokrát zvolil svého favorita jiný zkušený kouč Václav Kotal. „Je to nejlepší příklad pro další mladé hráče, kteří vidí, kam se dostal svou poctivostí a přístupem,“ říká nadšeně nynější šéftrenér Žižkova. „Za krátkou dobu se dokázal co do koordinace pohybu a techniky obrovsky zlepšit,“ dodává. Podívejte se na videu, zda jste se trefili, komu tahle chvála patří...