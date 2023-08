Kouzelník Dostál deptal Slavii: Byl to extrém. Rýpanečky diváků neberu zle

Čaroval, jako by si vzal do brány kouzelnou hůlku. Stanislav Dostál by mohl po nedělním zápase v Edenu užívat přezdívku Harry Potter, protože pochytal nespočet tutovek sešívaných. I díky němu Zlín padl výsledkově se ctí 1:2 a v závěru snad ještě mohl sahat po senzačním bodu.

Co se vám honilo hlavou, když to kolem vás takhle létalo?

„Mimořádný zápas, byl jsem jako na střelnici, ale k bodům to nevedlo. Je to škoda, v kabině jsme si o poločase říkali, že kdybychom dokázali ještě podržet stav 0:0, tak Slavia může znervóznit a my dostaneme gól hned dvě minuty po přestávce. Škoda.“

Čelil jste nespočtu střel. Pamatujete někdy takový zápas?

„To si teď nevzpomenu, možná to bylo někdy na Spartě.“

Může si vůbec brankář takový duel užít, když je jeho tým pořád pod tlakem?

„Při takovém množství střel, a když vám to ještě lepí, tak se chytá dobře. Je to lepší, než kdyby se nedařilo a z prvních dvou střel jste dostal dva góly. Na začátku mi pomohlo, že to kolem mě lítalo, byly tam i tyčky. Když chytíte něco navíc, jdete tomu výkonu naproti. Dneska to byl fakt extrém.“

Vypíchnete nějaký zákrok?

„Úplně na konci tou nohou, když jsem běžel přes celé malé vápno z posledních sil a byl to vabank zákrok proti Chytilovi.“

Neříkal jste si, že jste Slavii zaklel? Dlouho nevěděla, jak vás překonat.

„Mě spíš zajímalo, kdy bude konec poločasu, Slavia tam měla závary v nastavení. Pořád jsem koukal po rozhodčím, jestli už nepískne konec.“

Jak byste okomentoval ten první gól Ondřeje Lingra?

„Byla strašná škoda, že mi to poslal mezi nohy. Kdyby to napálil, tak se to třeba nějak odrazí, ale vystřelil šikovně.“

Atmosféra byla elektrizující. Vnímal jste ji?

„Diváky musím pochválit. Mě osobně těší, že sem diváci přišli, byť jsme Zlín, pro někoho třeba méně atraktivní soupeř. Sedmnáct tisíc diváků je krásné číslo. Jsem rád, že přijel i hlouček našich fanoušků.“

Nebyl jste nervózní před Tribunou sever?

„Nějaké rýpanečky diváků k tomu patří, ale já to neberu zle, tak to chodí. Horší je to pro komunikaci s obránci, protože je hůře slyšet. Na druhé straně šlo dirigovat obranu lépe.“

Slavia tlačila, přesto jste v závěru dokonce mohli vyrovnat. Věřil jste v bodový zisk?

„Když jsem viděl některé ty průniky, tak jsem říkal, pojďme, pojďme a myslím, že to zase tak daleko nebylo. Dramé to tam jednou dával míč pod sebe a je škoda, že tyhle náznaky nedotáhneme aspoň ke střele. Doufal jsem, že si vytvoříme nějaké závary, věřil jsem, ale nevyšlo to.“