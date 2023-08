Energeťák Lingr spíš zůstane, Hapal už hraje o flek. Co tankodrom Eden?

Slavia ale kromě Lingra řeší i katastrofální stav trávníku v Edenu. „Klukům to hřiště očividně vadí. Třeba prostor před hostující střídačkou je normální tankodrom. A když si představím, že by si tam třeba Zafeiris urval křížák?“ říká s obavou Špryňar. „Na Moravě byla Slavia vždycky chválená za trávník, ale na tomhle se opravdu hrát nedá,“ kroutí hlavou Kvasnica.

Ten zároveň naznačil, že v příštím utkání proti Hradci Králové může hrát Pavel Hapal o svou pozici na lavičce Baníku. Jeden bod za tři kola? To je zoufale málo. „Čekalo se, že po příchodu nových hráčů to bude drhnout, ale zároveň bych také čekal, že po deseti měsících, co je Hapal u kormidla, tam něco bude… ale bohužel: tam není nic,“ říká narovinu Kvasnica. „Možná se to sportovnímu řediteli Luďku Mikloškovi nebude poslouchat dobře, ale buďme féroví: Vrba to od Mikloška schytal na první dobrou a to nebylo o moc horší, než je to teď,“ dodává.

Kdo by mohl Hapala v Baníku nahradit?

Je Sparta připravena na Evropu?

Kdo je nový nejrychlejší hráč ligy?

Proč se v Hradci Králové brečelo?

České Budějovice: nejnaivnější tým ligy

Chytil do základu? Kdy se chytí Tijani a co Jurečka?

Vystřílí si Juliš v Sigmě „sparťanský“ plat?

Proč to šlape Teplicím?

Jak se redaktorům líbí Birmančevič?

Podívejte se na VIDEO.

Komise rozhodčích: Velké chyby na Letné. Zásadní dopady pro Klímu?