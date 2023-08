Případ Juroška: rychlík, který padá ve vápně. Nepřihrává to, tvrdí Svědík

O talentovaném Pavlu Juroškovi, který se začíná prosazovat do nabité sestavy Slovácka, se na startu sezony mluví. Jen trošku jinak, než by si on sám přál. Ve třetím kole proti Olomouci vyfasoval žlutou kartu za nafilmovaný skok v šestnáctce, v neděli na Bohemians zrušil rozhodčí „desítku“ nařízenou za jeho souboj s Matějem Hybšem. Náhoda? Nebo má sklony k přihrávání pádů? Podle kouče Martina Svědíka spíš daň za rychlost.

Nebudete Pavlu Juroškovi vyčítat, že někdy padá až příliš snadno?

„Tu situaci na Bohemce jsem ještě úplně nerozklíčoval. Nemám důvod se v tom pitvat. Na videu viděli, že penalta není. Tak není. Juri šel do souboje, cítil kontakt a upadl. Nebylo to vědomé.“

Totéž se však stalo i v předchozím duelu proti Sigmě.

„Pokaždé šlo o to, že vnikl do vápna a šel by z boku sám na bránu. Spíš to pramení ze snahy přejít přes hráče. Nevidím, že by něco přihrával. Juri je u nás nejrychlejší, někdy je těžké koordinovat pohyb, když udělá dlouhý krok. Ani na tréninku nevidím, že by něco přihrával a simuloval. My po něm chceme, aby se dral do šestnáctky, chodil jeden na jednoho. Předpoklady pro to má a pro bránící hráče je to těžké. Typologicky podobní jsou Venca Pilař, Matoušek.“

Co z toho všeho plyne?

„Juri je mladý hráč. Asi musí být kontakt hodně velký, aby to rozhodčí písknul. Ta penalta na Bohemce byla taková soft, jak se říká.“

Slovácko - Olomouc: Juroška do Národního! Simuloval na penaltu, dostal žlutou Video se připravuje ...

Jenže rozhodčí už si na něj začnou dávat pozor. Toho se neobáváte?

„Už po Sigmě jsem říkal, že kdyby se to mělo dít častěji, všimnou si toho. Mluvíme s ním o tom. Víťa Beneš to udělal chytře. Naznačil, že do toho půjde. Juri si myslel, že přijde kontakt a nadskočil. Víťa pak dal nohu pryč a vypadalo to blbě. Uznávám, že to asi bylo odvolané správně. Ale viděl jsem v lize od některých hráčů, které nechci jmenovat, horší věci. A penalta to byla, nikdo ji neodvolal. (úsměv) Na Bohemce si Juroška předkopl balon, byl tam souboj a samotný Hybš proti penaltě nijak neprotestoval. Sám nevěděl, jestli to byl faul nebo ne.“

V lize stále čeká na první gól. Brzdí ho v koncovce nezkušenost, nevyzrálost?

„Chybí mu klid a řekl bych, že se moc zabývá tím, že nedává góly. Trápí ho to. Na Bohemce mohl rozhodnout na 2:0 a byl by klid. Začátek udělal výborně, chtělo to jenom delší kličku gólmanovi. Udělal ji krátkou a Míša Reichl už byl blízko. Jako bývalý útočník to umím posoudit. Ale myslím, že to přijde a začne šance proměňovat.“

Brzy?

„Je to jenom otázka sebevědomí, práce na tréninku. Vytýkal bych mu, že nemá dostatek náběhových situací. Někdy nám v utkání jakoby vypíná. Neuvědomuje si, že právě on svou rychlostí dokáže ohrozit celou obranu soupeře. Celé mužstvo ví, co v něm je. Když se na svůj výkon soustředí, dokáže střílet branky i z nájezdů. To dokázal v přípravě, góly dával i v béčku.“