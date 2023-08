Pravděpodobné sestavy: Mejdr vystřídá Wiesnera, návrat Douděry

Pátek v průběhu fotbalové sezony znamená pravidelnou rubriku s pravděpodobnými sestavami všech týmů prot 5. kolo FORTUNA:LIGY. Sparta, Slavia a Plzeň mají za sebou boje v Evropě. Odrazí se to na jejich základních sestavách v ligových kláních? Do základu Letenských by mohl nakouknout Jan Mejdr, do sestavy „sešívaných“ zase navrátilec po zranění David Douděra. A co další týmy? Projděte si v tradičním článku iSport.cz, jak by mohly vypadat základní sestavy.