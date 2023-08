Pokorného hra o čas. Jílek byl v týdnu nervózní, stoper se uzdravil a zářil

Tohle fakt nešlo vymyslet lépe. Samozřejmě pro Olomouc. Z personálních patálií se vyklubala možná story celého kola.

„Extrémně se mi ulevilo, když bylo jasné, že Kuba půjde do zápasu,“ popisoval perné dny a péči o Pokorného trenér Václav Jílek.

Aby ne, nacvičovaná varianta s Ondřejem Zmrzlým na stoperu a Jiřím Slámou na levém beku se realizačnímu týmu nepozdávala. A byť Pokorný neměl v zadním stehenním svalu větší trhlinu a jednalo se „jen“ o natažení, šance na uzdravení byla malá.

„Rozhodla jeho mentalita, chtěl bojovat. Byl připravený to zvládnout, i když podotýkám, že do rizika bychom nešli,“ dodal kouč.

A tak šel Pokorný na věc a s parťákem Vítem Benešem byl nejlepší na hřišti. A to ještě připomeňme, že nosí kvůli zlomenému nosu masku, kterou odloží nejdříve v reprezentační pauze. Liberecký hrot Luka Kulenovič sice dával domácím zabrat, ale tutovku si Slovan nevytvořil. I díky stoperům, kteří naopak přidali pojistku po signálu z rohu. Beneš blokoval a „Pokec“ zatloukl Pospíšilův centr z voleje pěkně k tyči.

SESTŘIH: Olomouc – Liberec 2:0. Třetí domácí výhru pojistil Pokorný Video se připravuje ...

Trenér Luboš Kozel jen kroutil hlavou. „Inkasovali jsme v sezoně sedm branek, ale ani jednu ze hry. Přitom jsme si jejich bloky ukazovali na videu. Proto jsme udělali změny, dali na jejich hlavičkáře Chaluše, tedy to nejlepší, co máme. A stejně to nestačilo,“ litoval muž, který na Pokorného spoléhal i při společném angažmá v Baníku a plánoval jej přivést i pod Ještěd.

„Bylo to těžké na hlavu, protože celý týden jsem kromě posilovny nic nedělal,“ přiznal hráč utkání.

„Ještě v sobotu jsme si nebyli úplně jistí, jestli to půjde, ale děkuju klukům, že mě dali do kupy. Nebyl jsem nervózní, ani jsem na to nemyslel, protože jdu vždycky do všeho naplno. Spíš jsem měl strach, jestli se v tom dusnu rozdýchám. Vážím si důvěry, u mě je důležitá obzvlášť,“ dodal.

Je to paradox. Elegantní stoper, jehož Jílek s asistentem Jiřím Saňákem dřív občas pérovali za nedůraz a lehkovážný barokní styl, jak kdysi označil legendární Karel Brückner reprezentanta Davida Rozehnala, nakonec Hanáky pomohl vystřelit v tabulce na třetí flek. A upevnil si své místo.

Není to totiž tak dávno, co od kouče dostával přednost Lukáš Vraštil. Jenže taktické a disciplinární zkraty, naposledy při nepochopitelnému vyloučení za ruku, hierarchii obránců jasně rozvrhnuly.

„Nelámeme nad ním hůl, ale musí čekat na další šanci. Vrašťa je zkušený, uvědomuje si to. Máte pravdu, že situací, ke kterým se za rok nachomýtnul, je víc. Někdy pramenily z přemíry snahy, která je kontraproduktivní. Není na konci kariéry, musí na tom pracovat. Doufám, že bude lepší,“ shrnul Jílek.

V topu zatím není ani Jan Fortelný, Chaluš a spol. zase nedal milimetr prostoru Lukáši Julišovi. Ve hře si snajpr Sigmy neškrtl, ale duel stejně rozhodl penaltou za Varfolomejovu ruku.

„My totiž hrajeme jen po šestnáctku. První poločas byl slušný, ale nezvládli jsme úvod druhé půle,“ mrzelo kapitána hostů Jana Mikulu. „Vůbec to nechápu,“ naštvaně uzavřel Kozel.