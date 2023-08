Veselý: Útočníci, trefujte zařízení! Inkasovaný gól jde i za mnou

Jak jste viděl první domácí výhru?

„Musím říct, že bych zápas hodnotil jako jedno z našich nejpovedenějších vystoupení za poslední dobu. Od začátku jsme byli lepší a vytvořili jsme si strašně moc gólových příležitostí, ani nevím kolik. Šance byly na daleko větší skóre než 2:1. Naší nemohoucností jsme nechali soupeře dýchat a když jsme měli jedinou hlušší pasáž, tak jsme inkasovali. V tu chvíli jsem se bál, abychom ještě neprohráli. Ale na druhou stranu kluci skvěle zareagovali a dokázali odpovědět, pak už jsem cítil, že máme sílu zápas dotáhnout, byť to nebylo úplně klidné. Jsem rád, že po dlouhé době nebyl v zápase slabý individuální výkon. Někomu se dařilo víc, někomu míň, budou se řešit neproměněné šance, i tak všichni hráči podali solidní výkon, i týmově to bylo slušné. Není to bez vady, ale naše výhra je zasloužená.“

Co se dělo v týmu po výkonu v Budějovicích? A zaměřili jste se na standardní situace?

„Uvnitř kabiny jsem dal výrazně najevo, jak se mi to v Budějovicích líbilo, nebo nelíbilo. Až moc jsme se věnovali standardkám. Byly na každém tréninku, ve čtvrtek byly jenom standardky a dost jsme na ně tlačili. Pracovali jsme na obranných i útočných a vyplatilo se. Gólů z nich mohlo být ještě víc. A klíč byl i v tom, že jsme jich Hradci moc nedovolili. Hradec je z nich nejsilnější. Má Vašulína, Kučeru, Šašinku, Ševčíka… To je složité hlídat. Ale podařilo se nám to ve větší míře než jindy.“

Při obranných rohových kopech na vás byla vidět nervozita… Bál jste se jich přinejmenším za stavu 2:1?

„Nejvíc jsem se bál při posledním rohu před poločasem. Soupeř v tu dobu neměl skoro nic a pokud bychom dostali zase gól před poločasem, byli bychom schopní prohrát. Na inkasovaných gólech před přestávkou pracujeme, ale nejde to natrénovat. Jde o psychickou odolnost a snahu neudělat standardku v poslední minutě. A my jsme měli míč ve své moci a soupeř nám vyjel do brejku a měl roh, to nás stálo už x bodů. Snažil jsem se hráče dořvávat, aby situace nepodceňovali, protože nám komunikace občas vázne. Na konci jsme ale vypadali sebevědoměji a kluci si poradili.“

Jan Kovařík si o sestavu řekl dvěma góly...

„A není to tak dlouho, co se trefil podobně proti Boleslavi, umí to. Asistenti jsou na něj někdy kritičtí, působí letargickým dojmem a ne vždy úplně tahá. Ale dlouhodobé statistiky jsou neúprosné. Je mužem okamžiku a má čísla. To je jeho přidaná hodnota vůči jiným, třeba Dan Köstl zápas odmaká, ale nemá ani asistenci, Kovi má dva góly a mohl dát hattrick.“

Co říkáte na Adama Kadlece? Po dlouhé době v základu, slušný výkon, ale inkasovaný gól jde trošku za ním.

„Adamovi nevyšla příprava, to ví. Kdyby mu vyšla, byl by na hraně základu, ale byla to katastrofa. Ne, že bych nerad stavěl mladé, ale musí mít výkonnost, mládí není zásluha. Poslední dobou už se vrací do formy, zvažoval jsem ho už pro Budějovice, ale zdálo se mi, že utkání se Slováckem nebylo odehrané tak blbě, ale po výkonu a výsledku z Dynama nebyl důvod sestavu nerozstřelit. Hned po zápase jsem věděl, že změny budou. Gól je z jeho prostoru, jde za ním, ale i trochu za mnou. Věděli jsme, že ho chytají křeče, navíc měl problémy s kolenem. Možná jsme ho měli vystřídat o dvě tři minuty dřív. Pořád je to mladý stoper a proti němu stojí Vašulín, s tím mají problémy i jiní hráči. Podíl na gólu měl, ale výkon byl slušný. Chyby tu dělají i jiní a je otázka, co je horší. Jestli stoper, když udělá jednu chybu, nebo když útočník nedá šance.“

Když jste u neproměněných šancí, jak hodnotíte počínání Jana Matouška?

„Rozdělil bych to. Maty v prvním poločase hrál skvěle. Zaměstnával obranu, vytvářel nepříjemný situace. S Erikem Prekopem skvěle pracovali, po dlouhé době jsme měli nahoře dobrý presink. Zároveň měl šance, ale o těch se s ním bavíme dýl. Útočníkům jsem vyčítal, že už ani netrefují bránu, tak ať se posunou tím, že budou trefovat zařízení. Na konci prvního poločasu proti němu Bajza zakročil naprosto skvěle, větší problém mám se druhým poločasem, tam už mi zakončení přišla laxní a bohorovná. Šlo o nájezdy bez tlaku, které měli uklidit.“