Sparta po Karviné: Kuchta out, Priske má nové kraje. Karabec bude litovat

Udolala Karvinou, vyskočila na první místo v tabulce, přesto byla nálada ve sparťanském zákulisí po nedělní výhře 3:1 rozporuplná. Důvod je pochopitelný: mladík Adam Karabec se nechal po hloupém zkratu vyloučit. Uškodil sobě i týmu. Nejen to však ukázal duel 6. kola FORTUNA:LIGY. Co zajímavého se na Letné urodilo?

Karabcův loket

V 55. minutě viděl Adam Karabec červenou kartu za úder loktem do obličeje Dominika Žáka. Naprosto oprávněně, i když sudí Jan Machálek nejprve vytáhl žlutou. To bylo špatné rozhodnutí. Dvacetiletý křídelník udělal fotbalový zločin. „Bylo to neakceptovatelné. Pokazil si dojem z výkonu prohřeškem. Musí být se sebou velmi nespokojený,“ láteřil trenér Brian Priske.

Karabec, jenž byl v základní sestavě poprvé v sezoně, přitom v první půli zahrál velmi dobře. Dal gól, připravil dvě nebezpečné situace. „Dostal konečně šanci, ukázal kvalitu a teď bude několik týdnů stát, bude toho litovat,“ upozornil Priske, že se dá čekat vyšší trest.