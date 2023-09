ONLINE + VIDEO: Liberec - Sparta 0:0. Hraje Kuchta i Olatunji, vpravo Pešek

Sparťané oslavují vítězství 4:1, které je poslalo do skupiny EL • Pavel Mazáč / Sport

Ve čtvrtek prožili senzační večer. Fotbalisté Sparty po parádní výhře nad Dinamem Záhřeb (4:1) a postupu do Evropské ligy se ovšem opět vracejí na ligovou scénu, kde v rámci 7. kola FORTUNA:LIGY startují na hřišti Liberce. Na stadionu U Nisy by Pražané rádi navázali na skvělý triumf a dalším vítězstvím si zajistili setrvání na prvním místě tabulky. Slovan v sezoně vyhrál zatím pouze dvakrát, naposledy schytal porážku 0:2 v Olomouci. Vzepře se tým kouče Luboše Kozla rozjetému rudému obrovi? Pomoct by mohla posila v podobě záložníka Jana Žambůrka. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.