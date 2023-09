Baník je doma opět BANÍK: čtyři nuly, deset bodů i spokojení fanoušci

V minulé sezoně doma rozdávali: Olomouc, Teplice, Brno, České Budějovice, Jablonec, Hradec Králové, Sparta, Slavia a Pardubice si z Ostravy bezproblémově odvezly všechny body. Fanoušci Baníku odcházeli z vítkovického stadionu naštvaní, majitel Václav Brabec měl těžké spaní. Stejné to bylo za bývalého trenéra Pavla Vrby i jeho nástupce Pavla Hapala. Nyní to vypadá, že Slezané mají ve svém prostředí zase sílu. Ze čtyř duelů tohoto ročníku vydolovali deset bodů, gól nedostali.

Jak to vypadá, když konečně složíte základní sestavu z hráčů s formou, a nikoli se zvučným jménem? Tak jako Baník proti Mladé Boleslavi. Domácí měli celý duel pod kontrolou, vytvářeli si zajímavé příležitosti díky dobré kombinaci a vířivému pohybu, vzadu byli pevní.

Je z toho třetí výhra v řadě poměrem 2:0, kterou viděl vítkovický stadion. Všechny se začaly rodit až ve druhém poločase, ale k té poslední bylo kvalitním výkonem nakročeno od první minuty.

„Doma se určitě cítíme lépe než venku,“ přiznal středopolař Tomáš Rigo.

„Soustředíme se hlavně na defenzivu, když nedostaneme gól, tak neprohrajeme. A v útoku se spoléháme, že to tam našim útočníkům nějak spadne,“ popisoval hodně zjednodušeně.

Slovenský záložník je jedním ze symbolů obrody, která vede k atraktivnějšímu způsobu hry. Ostravě to proti Středočechům opravdu lepilo, což oceňovalo i sedm tisíc příznivců na tribunách.

Žádné čekání v hlubším bloku jako dřív, ale aktivní nátlakový přístup s běžeckou náročností. V sestavě se objevily rychlé typy fotbalistů – a na celkové dynamice to bylo znát.

„Chtěli jsme mít nahoře nepříjemný pohyb, proto jsme se rozhodli pro změny,“ vysvětloval kouč Pavel Hapal, proč Daniel Tetour, Ladislav Almási nebo Jan Juroška začali jen na lavičce.

„Jsem rád, že to má stoupající tendenci. Byli jsme kritizovaní, ale věděl jsem, že je tady nové mužstvo se spoustou nových hráčů a že přijdou porodní bolesti. Teď se to nějak ustálilo,“ dodal spokojeně.

K optimismu má důvod. Baník zvládl poslední týden bravurně, v lize kromě Boleslavi porazil i Dynamo, navrch oslavil pohárový postup přes Hlučín. Vše s výsledky 2:0 a docela bez nervů.

I proto zástupci kabiny zkusili na trenéra přijít s prosbou o třídenní volno za odměnu. „Ale to se nekoná, budeme tvrdě pracovat,“ usmál se a plánovaný přípravák proti Trenčínu zrušil.

V současnosti se zdá, že největším problémem jsou útočné standardky, zejména rohy neustále špatně zahrávané na přední tyč. Jinak má hra spád.

Kromě Riga či opět skórujícího Abdullahiho Tanka (i když byl gól nakonec překlasifikován na vlastní) k tomu přispěli i borci na levé straně: ghanský bek Patrick Kpozo a brazilský technik Ewerton. „Byli vynikající,“ rozplýval se Hapal nad zkušenými cizinci, kteří by měli podobný nadstandard předvádět každý víkend.

Baník - Mladá Boleslav: Ewerton nedal svým obstřelem Trmalovi šanci, 1:0 Video se připravuje ...

Když k nim připočtete i perfektního brankáře Jiřího Letáčka, spolehlivého stopera Karla Pojezného či čím dál víc zlepšujícího se Jiřího Boulu, jenž coby šestka přidává i ofenzivní nadstavbu jako před rozhodující brankou, zjistíte, že Ostravští možná pomalu našli optimum.

Zároveň je třeba krotit euforii a pokračovat v postupném procesu, neboť na venkovních hřištích je FCB poloviční.

„Nechci se na nic vymlouvat, dvakrát jsme zaspali,“ hodnotil trenér hostů Marek Kulič, jenž sympaticky nejmenoval chybujícího Florenta Poulola, který se nachomýtnul k oběma gólům a coby defenzivní štít absolutně nenavázal na výkony potrestaného Bensona Sakaly.

Personální trable má i Baník, opět na pozici stopera. Po půlhodině ze hry odkulhal Michal Frydrych, situace s obránci je na Bazalech kritická. Sportovní ředitel Luděk Mikloško sice už nechtěl současný kádr posilovat, ale pokud by se potvrdil zdravotní problém na delší dobu...

„Uvidíme. Popřemýšlíme, dáme hlavy dohromady. Důležitý je zdravotní stav, který si musíme vyhodnotit a nějak se k němu postavit. Věřím, že Bláža (Filip Blažek) bude během týdne zdravý, nemělo by to být nic vážného. U Frýďase taky. Ani Lischka, který to zvládl, ještě nebyl stoprocentní a Pojezný dohrával s velkým koňarem. Vzali jsme na lavičku Měkotu, který hraje výborně za béčko a je taky alternativou,“ podotkl Hapal.