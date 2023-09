Sparta po Liberci: případ Kuchta i „dobrý týden“. Haraslín hledal kouče

Parádní čtvrteční večer proti Dinamu (4:1), v neděli proti Liberci šestá výhra v ligové sezoně. „Byl to velmi dobrý týden,“ liboval si trenér Brian Priske v rozhovoru pro O2TV Sport. Po euforickém postupu do základní skupiny Evropské ligy se Sparta na severu Čech zahřívala pomaleji. Po hodině však rozhořela naplno. Pomohl jí především příchod Lukáše Haraslína, jenž dvěma góly utlačil Slovan. Letenští jdou ligou dál bez porážky a 19 bodů po sedmi úvodních kolech si naposledy připsali v sezoně 2013/2014. „Je pro mě velmi důležité, že víme, že můžeme pokračovat na takové úrovni. Jsem velmi rád za výhru, čisté konto a hlavně za to, jak jsme dominovali ve druhé půli,“ dodal Priske, jehož tým zůstává v tabulce na prvním místě.

Žambůrek poprvé

Už si zahrál Championship, druhou nejvyšší anglickou ligu, která je považována za jednu ze šesti nejlepších soutěží světa, nastupoval také v dánské elitní společnosti. Ale až v neděli si Jan Žambůrek zkusil českou FORTUNA:LIGU.

Jako mládežník totiž odešel ze Slavie do Brentfordu, poté si zkusil angažmá ve Viborgu a v pátek přišel na hostování do Liberce. Přesto už byl dvaadvacetiletý záložník v neděli v sestavě. „Zvládl jsem dva tréninky, nevěděl jsem, že půjdu do utkání. Bavili jsme se s trenérem den před zápasem, bylo to hektické, ale jsem za to rád,“ vykládal hráč. „Měl tam chybičky, ale hrajeme proti Spartě, což není jednoduché. Byl to jeho první ligový zápas v Česku, pracovitosti bylo hodně, týmu pomohl,“ hodnotil trenér Luboš Kozel.