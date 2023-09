Zklamaný Veselý: Hledáme dva hráče. Na první čtyřku teď nemáme

Jak zápas vypadal?

„O všem podstatném se rozhodlo v prvním poločase. Domácí do zápasu vstoupili dobře, dostali nás tlakem k vápnu, pomáhali si dlouhými míči i těmi odraženými. Zvládli jsme to s vypětím všech sil a zaslouženě šli do vedení. Pak se nám podařilo tlak otupit, vyrovnali jsme hru. Škoda, kdybychom proměnili velkou šanci nebo několik nadějných závarů, ale trápily nás nepřesnosti v přechodové fázi. Klíčová byla druhá branka - inkasovat ve 45. minutě ze standardky, kdy blbě vystoupíme a nedohrajeme situaci, to rozhodlo. Domácí to uklidnilo. Ve druhém poločase jsme měli na začátku nápor, kdybychom dali kontaktní gól, možná jsme zápas ještě zdramatizovali. Nestalo se, prohráli jsme zaslouženě. Je třeba poblahopřát Plzni.“

Jste kvůli prohře hodně naštvaný?

„Naštvaný… Naštvaný jste vždycky, když prohrajete. Čerstvě po zápase je můj pocit takový, že ze tří zápasů, co jsme tady odehráli, bylo tohle nejvyrovnanější. Dvakrát jsme předtím vyhráli, ale musíme si přiznat, že jsme měli štěstí, domácí nám nabídli branky lacinými chybami. V zápase jsme měli pasáže, kdy jsme Plzeň přitlačili k vápnu a opticky ji přehráli, ale naše snaha končila před vápnem, to se nám opakuje. Při našem lepším rozpoložení a neudělání hloupých chyb mohl být zápas dramatičtější. Za stavu jedna nula by se druhý poločas soupeři nehrál takhle lehce. Domácí jsme dostali sami do komfortu situacemi, kterými šlo předcházet.“

Plzeň - Bohemians: Caduova bomba nabrala po teči nechytatelný směr, 2:0 Video se připravuje ...

Plzeň ale ve druhé půli mohla přidat ještě další branky.

„Šance vznikaly hlavně z toho, že jsme hru přeriskovávali. Mohli jsme to dohrát a čekat, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zofenzivnit. Dát tam z lavičky většinu útočných hráčů, co nám zbyli. Když takhle otevíráte hru, vznikají situace po rychlých protiútocích. Domácí couvli a čekali na protiútoky.“

Na čem hodláte pracovat během reprezentační pauzy?

„V plánu jsme měli dvanáct bodů, máme jich devět. Na Plzeň a týmy z první trojky, čtyřky v tuhle chvíli nemáme, minulý rok třeba ano, to jsme byli v topu s kádrem i v lepší formě. Teď hledáme optimální podobu hry i sestavy. Hlavně chceme dozdravit hráče, aby se zvedla konkurence při dostřídání, teď hrajeme na dvanáct, třináct lidí. To není komfortní. Musíme zapracovat na ofenzivě. Pět gólů je na nás málo, musíme přidat a zvážit, zda vymyslet nějaké doplnění.“

Zmiňujete doplnění kádru – hledáte hráče do útoku?

„Jednáme o dvou jménech, nechci říkat do jakých řad, ale zkusíme něco dotáhnout. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Ještě zbývá týden do přestupního termínu, může se leccos stát. Věřím že se nám někoho ještě podaří přivést.“