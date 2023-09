Nejlepší dovednosti ve Spartě: má je evropský Panák? Baník konečně zabral

Démon Haraslín, klidná síla Sörensen, přirozený lídr Krejčí – o přínosu největších hvězd Sparty se dobře ví. Ale co nenápadný hrdina úřadujícího mistra Filip Panák? „Pro mě je to hráč, který v konfrontaci s Evropou zatím obstál nejvíc,“ říká na adresu 27letého hráče v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.

Čím je Panák výjimečný? „Ve středu pole dokáže udělat rozdíl – tak jako v odvetě proti Dinamu, kdy byl fantastický. Je to kluk, který začínal v útoku, pak šel do zálohy a skončil v obraně. Takže má všechny dovednosti ofenzivních hráčů a k tomu umí bránit. Z mého pohledu fakt nejlepší hráč Sparty, co se týká fotbalových dovedností a kultury pohybu,“ míní Fejgl.

Ve strhující bitvě proti Dinamu přidal k výstavbě hry ještě gól, v neděli v Liberci ale Filip Panák chyběl. „Bohužel jeho zdraví mu asi neumožní hrát dva zápasy týdně. Škoda jeho zdravotních trablů, mohl být ještě dál,“ lituje Fejgl, kterého Filip Panák upoutal už v karvinské mládeži, a jehož přínos ocenil po postupu do Evropské ligy i Brian Priske.

Ligovou tabulkou pomalu šplhá vzhůru ostravský Baník, který si doma poradil s Mladou Boleslaví. „Tohle byl Baník, který chtějí fanoušci vidět,“ chválí v novém díle Ligy naruby slezský klub Fejglův kolega Michal Kvasnica: „Hapal konečně složil sestavu z fotbalistů, kteří mají formu, a ne z těch, kteří mají velké jméno. Hra měla spád a přímočarost – takhle by se měl Baník prezentovat,“ dodává.

Přetáhne Slavia Plzni Šulce?

Jak si vede Kuchta na pravém křídle?

Je teď jednička Mandous, nebo Kolář?

Zvedá se Baník i herně?

Preciado coby „vylepšený“ Wiesner?

Který z klubů ještě potřebuje posílit?

Olatunji coby Priskeho defenzivní žolík

Myslí to Sigma s velkými ambicemi vážně?

Co myslel Látal poznámkou o psychice hráčů?

Podívejte se na VIDEO!