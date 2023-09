Liga očima fanoušků: Kuchta na střed. Poškozený obraz Slavie i povzdech...

Video se připravuje ... Zdemolovali Karvinou 5:1 a drží krok na čele FORTUNA:LIGY se Spartou, přesto si fotbalisté Slavie poškodili obraz u fanoušků. Čím? Letenští uspěli na trávníku Liberce 2:0 a jedno je jasné – Kuchta patří na střed! Příznivci Plzně se zase baví fotbalem. A Cadu? Někdo ho posílal do Domažlic, přiznejte se a podrbejte si hlavy… V Ostravě se děly věci. Trenér Pavel Hapal trefil sestavu a stálo to za to. Ještě k tomu Baník vyhrál. Bohemians potřebují rozšířit ofenzivní možnosti, tak se logicky přivede na hostování gólman, ne? Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Pachuť, střelnice a návrat legendy Postupem přes Zorju Luhansk do Evropské ligy Slavia splnila povinnost, ale zápas zanechal u fanoušků Slavie velkou pachuť. Největší část zloby se snesla zcela právem na Ondřeje Koláře, který navíc tým nepodržel ani předtím v Jablonci, problematický přístup k zápasu ale ukázali mnozí další včetně těch nejzkušenějších. Místo snahy o vítězství se příznivci dočkali bezkrevné udržované, a když pak tým musel zabrat, dost to drhlo. Historie si sice bude pamatovat jen postup, ale krátkodobě tato porážka obraz týmu u fanoušků poškodila. Proti Karviné to v Edenu už vypadalo lépe a přes inkasovanou branku se zrodila vysoká výhra. Po několika dietních týdnech už bylo na čase. Akce vedoucí k vítěznému druhému gólu byla lahůdková. Konečně se pořádně ukázal Wallem a velmi se mi líbí „Bolu“ Ogungbayi. Do béčka se vrátil Milan Škoda a na jeho podpisy se v neděli stála dlouhá fronta. Musím říct, že mě až překvapilo, jak velkou událostí jeho návrat pro mnohé příznivce sešívaných je. Jsem zvědavý, jak moc se teď zvedne zájem o B tým. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Karviná 5:1. Kanonáda a pět různých střelců, zářil Wallem

Sparta Praha Kuchta na střed, Šulova paráda na druhou Musím udělat jeden krok zpátky ke čtvrtečnímu utkání kvalifikace EL. Naše „Hoši děkujem!“ nabylo konkrétní podoby a zasloužili se o to všichni hráči. Sám jsem byl na vahách, zda náskok soupeře z prvního utkání smažeme, a přidáme něco navrch. Los nás nevyděsil, bylo by fajn postoupit a Rangers to vrátit i s úroky. Na domácí půdě jsme vyrazili do Liberce, kde to není nikdy vůbec snadné. Domácí, posílení o Žambůrka, nám byli důstojným soupeřem, byť první poločas byl oboustranně plný nepřesných přihrávek s minimem střel. Potvrdilo se, že Kuchta má místo ve středu útoku, zatímco Olatunji vpravo. Trenér to zcela jistě dobře ví, ale počítá se všemi variantami. Naší velkou výhodou je silná lavička, což se potvrdilo ve druhém poločase. Jmenovitě „Šulo“ to tam dvakrát pěkně trefil. Plusem je, že se do hry dostávají i hráči, kteří jenom střídají. Potěšilo, že trenér dal najevo Ševčíkovi, že s ním počítá, byť šlo jenom o gesto, ne o počet minut. Soupeř byl rád, že jeho nejlepším hráčem byl brankář Vliegen, my zase, že Vindahl udržel nulu. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:2. Vlna euforie pokračuje, rozhodla Haraslínova extratřída

Viktoria Plzeň Cadu do Domažlic? Drbejte si hlavy Cíl splněn, Tobol dvakrát poražen. Jsme v Evropě, ale los se na nás vyřádil. Kompletně východní Evropa, to tady ještě nebylo. Ale hlavní je, že naše hra zase baví. Teda, to co si dovolí ta naše exotická trojka, to se hned tak nevidí. Cadua před časem posílala půlka stadionu do Domažlic, a najednou je z něj hvězda. Ti, co na něj chrlili oheň a síru, ať si drbou hlavu... A Šulc to samé. Pokud se všem nezatočí hlava, měla by to být dobrá sezona. Ono je to tedy zavádějící: soupeři, s nimiž jsme zatím hráli, jsou při vší úctě jinde než my. Nás prověří až Evropa a pražská „S“. Teď v repre pauze poléčit bolístky, a potom ať se dílo daří. Jinak UEFA nezklamala, choreo, na kterém iks lidí dělalo týden, se na stadion nedostalo. Pak ať se tato organizace nediví, že ji má každý na háku a nadává na ni. Jo a naše policie, to je podobný případ. Tam, kde by ji člověk chtěl, tam není, a kde by mohla přivřít oči, tak je má dokořán a řádí jako černá ruka. Čest královně Viktorce, zvykejte si! Dobře už tady bylo. Kovi. 55 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... Plzeň - Bohemians: Caduova bomba nabrala po teči nechytatelný směr, 2:0

Baník Ostrava Trefená sestava – a konečně to stálo za to! Vyhrát dvakrát za sebou na domácí půdě, i když v našem případě v obludném a totálně nefotbalovém vyhnanství, je vždycky složité. Nám se to ale povedlo a musím říct, že hlavně sobotní zápas s Boleslaví konečně snesl přísnější měřítko. Od úvodních minut jsme byli lepším týmem a jednoznačně si šli za vítězstvím. Za zlepšeným výkonem vidím to, že trenér Hapal konečně trefil sestavu. Dostali šanci ti, kteří prokazovali už v přípravě slušnou výkonnost. Na levé straně obrany zahrál velmi slušně Kpozo a před ním stále lepší Ewerton. Neúnavný Ndefe zase ve spolupráci s Buchtou vytvořil silnou pravou stranu. Pojezný uprostřed bez chyby a Frydrych se dostal zpět do formy – doufám, že jeho zranění nebude vážné a bude zpět na hřišti co nejdříve. Ve středu zálohy se jako šestka stále více prosazuje Boula, který podporoval skvěle hrajícího Riga. U něj se zastavím, protože tohle může být v budoucnu jeden z klenotů Baníku. Tanko je nebezpečný a u Kubaly je otázka času, kdy se gólově prosadí, stejně jako Almási. Za sobotu není moc co kritizovat a to si vychutnávám. Jen tak dále. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 2:0. Trefili se Ewerton a Tanko, další domácí výhra