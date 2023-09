Minčev na odchodu? Sparta jedná s klubem z Turecka, týden na dohodu

Obrovský talent, který měl brzy zazářit. Jenže Martin Minčev se ve Spartě neprosadil, trenér Brian Priske navíc bulharského reprezentanta v posledních týdnech upozadil a je ve hře, že Minčevovo tříleté působení na Letné se blíží ke konci. Český mistr aktuálně jedná o přestupu odchovance klubu Černo More Varna s tureckým Rizesporem, jenž o Minčeva projevil zájem.

Když loni trenér Brian Priske po příchodu do Sparty poznával nové svěřence, o Minčevovi prohlásil: „Jsem přesvědčený, že má velký potenciál.“ Jenže ofenzivní hráč dánského kouče nezaujal natolik, aby se natrvalo protlačil do základní sestavy.

Přitom zápasů si v rudém dresu připsal dost. V lize jich posbíral sedmdesát, v nich nastřádal deset gólů a pět asistencí. Tím jeho sbírka ve Spartě může skončit.

O Minčeva projevil zájem turecký Rizespor, podle Salima Manava z Ajansspor je dohoda na spadnutí. Jednání mezi kluby však stále probíhají a podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je pravděpodobné, že do konce tohoto týdne se přestup nedotáhne. V Česku sice končí přestupové okno v pátek o půlnoci, ale v Turecku je po všem až za týden.

Minčev zamířil na Letnou v létě před třemi roky z klubu Černo More Varna, o bulharský talent se tehdy intenzivně zajímal také Celtic Glasgow nebo Anderlecht. Volba padla na Spartu, která s ofenzivním mladíkem měla velké plány.

„Ale mě nepřesvědčil. Byl málo týmový, všechno hrál hodně sám. Už je to nějaká doba, ale kvalitativně se neposunul. Nechci ho nijak shazovat, ale jestliže se za tři roky ve Spartě nedostal do základní sestavy, je to složité,“ řekl už dřív Václav Kotal, expert a bývalý trenér Sparty.

Trenér Brian Priske v tomto ročníku postavil Minčeva do základní jedenáctky dvakrát, přičemž proti Jablonci a Teplicím kvůli náročnému programu v Evropě výrazně protočil sestavu. Čtyřikrát ho pak poslal na hřiště ve druhé půli ze střídačky.

Jenže zlom nastal před dvěma týdny, kdy naposledy proti Dinamu Záhřeb odehrál téměř půlhodinu. Od té doby ani ťuk. Zápasy v lize proti Karviné a v odvetě s chorvatským mistrem proseděl jen na lavici, v neděli proti Liberci nebyl ani v nominaci, přestože nyní je na reprezentačním srazu Bulharska.

„Hru má postavenou na pohybu, bojovnosti, ale chybí spolupráce s hráči, smysl pro kombinaci. To je můj názor,“ doplnil Kotal.

Je možné, že Minčev ve Spartě už dohrál. Na případný přestup je stále čas.