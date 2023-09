Sparta hlásí odchody: Höjer a Minčev do Turecka, nový klub zariskoval

Fotbaloví mistři ze Sparty hlásí dva odchody. Martin Minčev a Casper Höjer se přesouvají k dalšímu pokračování kariéry do Turecka, konkrétně do Rizesporu, který je aktuálně pátý v tamní soutěži. Ten minimálně v případě bulharského ofenzivního hráče příchod oznámil ještě před dotažením smlouvy.

Martin Minčev už v sobotu večer zdravil fanoušky Rizesporu. Klub prozradil i podrobnosti o přestupu, bulharský reprezentant se pátému týmu turecké ligy upsal na tři roky. Jenže Sparta mlčela, oficiální dohodu oznámila až v neděli odpoledne. Do té doby ještě nebyly transferové smlouvy definitivně dotažené.

Minčev zamířil na Letnou v létě před třemi roky z klubu Černo More Varna, o bulharský talent se tehdy intenzivně zajímal také Celtic Glasgow nebo Anderlecht. Volba padla na Spartu, která s ofenzivním mladíkem měla velké plány.

„Ale mě nepřesvědčil. Byl málo týmový, všechno hrál hodně sám. Už je to nějaká doba, ale kvalitativně se neposunul. Nechci ho nijak shazovat, ale jestliže se za tři roky ve Spartě nedostal do základní sestavy, je to složité,“ řekl už dřív Václav Kotal, expert a bývalý trenér Sparty.

Trenér Brian Priske v tomto ročníku postavil Minčeva do základní jedenáctky dvakrát, přičemž proti Jablonci a Teplicím kvůli náročnému programu v Evropě výrazně protočil sestavu. Čtyřikrát ho pak poslal na hřiště ve druhé půli ze střídačky.

Jenže zlom nastal před dvěma týdny, kdy naposledy proti Dinamu Záhřeb odehrál téměř půlhodinu. Od té doby ani ťuk. Zápasy v lize proti Karviné a v odvetě s chorvatským mistrem proseděl jen na lavici, v neděli proti Liberci nebyl ani v nominaci.

„Hru má postavenou na pohybu, bojovnosti, ale chybí spolupráce s hráči, smysl pro kombinaci. To je můj názor,“ doplnil Kotal.

S Minčevem do Rizesporu přestoupil Casper Höjer, který zamířil do Sparty před dvěma lety z dánského Aarhusu. V lize si v rudém dresu zapsal dva góly a devět asistencí ve 32 zápasech. Jeho působení na Letné však poznamenala zranění.

První zdravotní problémy mu vystavily stopku v minulé sezoně na konci podzimní části, další trable dánskému obránci výrazně zkomplikovaly letní přípravu. Na startu soutěžního ročníku pak odehrál pouze poločas za druholigovou rezervu.