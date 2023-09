Trpišovský trnul, děkoval Mandousovi. Přiznal, že Slavia uvažuje o Hlavatém

Jak hodnotíte vítězství 1:0?

„Nejlepší hráč zápasu byla hrací plocha, je asi nejrychlejší v Česku, skvělé hřiště. Ale k zápasu, postupně jsme se dostávali do tempa, měli nějaké nebezpečné situace ze stran, ale nedokázali jsme to přetavit v góly. Pak jsme si hezkou kombinací vykoledovali penaltu a dostali se do vedení. Po převaze a několika situacích, které volaly po gólu, jsme měli odskočit. Nestalo, což mě mrzí. Tím, že jsme nedali rozdílovou branku, nás čekal složitý konec zápasu. Soupeř po celý zápas ukazoval určitou kvalitu v čele s Hlavatým. Záleželo jen na tom, zda se nám utkání podaří zklidnit druhým gólem, nebo ne. Stalo se to druhé. Naštěstí nás v závěru Mandy podržel skvělým zákrokem. V některých parametrech jsme mohli podat lepší výkon, ale máme body z venku. Navíc po reprezentační pauze, toho si vážíme.“

Straší vás neproduktivita před následujícími těžkými zápasy? Ve čtvrtek hrajete v Ženevě, v neděli derby...

„Dneska jsme to naštěstí zvládli, ale... Na tréninku kluci vypadali dobře, padalo jim to tam. V zápase ale neproměníme ani tu nejvyloženější šanci, když jsme sami před gólmanem. Měli jsme ze šancí vytěžit víc. Až se víc sladíme a dáme se do kupy, budeme produktivnější.“

Chválil jste Michala Hlavatého. Je to hráč, který by se vám ve Slavii líbil?

„Je to šikovný fotbalista, zajímavý. Přiznám se, že na poslední chvíli jsme ho nakoukávali v Lublinu před zápasem s Luhaňskem. Máme ho na širším listu. Vzhledem k tomu, že nám před přestupním termínem nedopadli hráči ze zahraniční, uvažovali jsme o něm. Respektive jsme se vraceli ke klukům z naší ligy. Je podobným typem jako Ševčík. Mimochodem, právě on dnes podal jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Bylo moc hezké sledovat miniduel Ševčík versus Hlavatý. Míša má o něco delší biologický vývoj, ale nyní je v rozkvětu.“

Podruhé v řadě chytal Aleš Mandous, na konci vytáhl skvělý zákrok. Máte nyní dvě jedničky, nebo je Mandous výš?

„Koli dostal osobní volno kvůli narození dítěte. Ale Mandy by chytal tak jako tak. Dneska se mně moc líbil. Sice měl jen jeden důležitý zákrok, ale několikrát dobře vylezl na nepříjemné míče do kapsy. Rychle zakládal akce, ukázal velice dobrou hru nohama, dobře to otáčel na Provoda. Záměr splnil skvěle. Kluci mu navíc chtějí pomoct. Na střídačce byl větší výbuch po jeho skvělém zákroku, než po vstřelení branky. V pondělí se Ondra Kolář vrátí do tréninku. Uvidíme, co bude dál.“