Liga očima fanoušků: Slavia musí změnit trend. Titul v září získat nelze

Video se připravuje ... Na čele srovnaná pražská „S“, za nimi Olomouc a Plzeň, která se rozehrála do vynikající formy. FORTUNA:LIGA nasadila vysoké tempo a to je odehráno přitom jen osm kol. Do toho se navíc hlásí evropské poháry. Slavia se pokusí změnit trend a připravit se na nedělní derby. V něm může hrát roli i síla lavičky, kterou má Sparta lepší. Tvrdí to alespoň tábor z Letné. Příznivci Bohemians a Baníku se ještě vrátili k (ne)porušení pravidel. Klička, která vedla ke gólu… Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Pozor, teď začíná jít do tuhého Slavia si po reprezentační přestávce připsala povinnou výhru v Pardubicích. Zvítězila sice jen o gól, ale výkon byl v pořádku, výtky tak můžou směřovat jako obvykle nejvíce k neproměňování šancí. Z posledních osmi soutěžních zápasů vstřelil tým hned šestkrát jen jeden gól. To už značí jistý trend, který je potřeba co nejrychleji zvrátit. Defenziva sice pracuje solidně, a soupeři si tak nevytváří příliš mnoho šancí, ale spoléhat na výhry 1:0 prostě nelze. Jsem rád, že Aleš Mandous podržel tým důležitým zákrokem těsně před koncem. Vrátit ho na lavičku by nyní nedávalo moc smysl. Snadnější soupeři v lize už pomalu docházejí a začne jít do tuhého, do toho se rozjede taky skupina Evropské ligy, kde půjde o pěkné peníze. Jsem zvědavý, jak se Slavia vyrovná s nadcházející nelehkou sérií zápasů. V Ženevě bude potřeba založit na postup ideálně vítězstvím. Příprava na derby bude velmi krátká a po něm přijdou hned dva ligové zápasy venku. Titul v září získat nelze, lze si však naopak cestu za ním hodně zkomplikovat. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Lavičku máme kvalitnější než Slavia Po posledním mdlém výkonu národního týmu a ostudném vystoupení pana Fouska v médiích jsem se docela těšil na ligu. To jsem ještě netušil, že korunu všemu dá los MOL Cupu, který předčil i „karlovarskou losovačku". Vše samozřejmě bez následků a označení viníků, jak je v Česku zvykem. Samotné utkání na Letné, jak napovídá výsledek 5:0, bylo jasnou záležitostí. Jeden gól hezčí než druhý, všechny po vypracovaných akcích. Vedle představení celého mužstva mě potěšil výkon Vindahla, jehož angažování na poslední chvíli jsem jenom těžce kousal. Další pozitiva vidím v již tradičním využívání střídajících hráčů tak, aby byli stále připraveni naskočit do utkání a soupeře v dobrém slova smyslu dorazit. To je známka toho, že před blížícími se zápasy jak v Evropské lize, tak v derby se Slavií bude hrát silná lavička rozhodující roli. A tu máme v současné chvíli určitě kvalitnější než náš největší soupeř. Nemusíme jich dát pět, důležité bude jakékoliv vítězství a zvýšení náskoku v čele tabulky. Takže hrrr na ně! Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Vrba spolknul hořkou pilulku Náš plzeňský válec se zatím nezastavil. Ve Zlíně se hraje vždy úplně na krev a je to pokaždé boj. Tentokrát to ale bylo malinko jiné. Sice hned na začátku musel náš pavouk Staněk vytáhnout parádní zákrok, ale hned poté se rozjel superstroj. Branky padaly jako na běžícím pásu a našim v hledišti se muselo odjíždět s velkou radostí. Zlínský stadion je jeden z nejošklivějších v republice a zřejmě se na tom nic nezmění. Kádr tam mají také docela slabý a to, že se loni zachránili, byl prostě super kousek pana Vrby. Teď si musel spolknout dost hořkou pilulku značky Viktoria. Od nás bych asi pochválil všechny, kteří byli na hřišti, a ti, co střídali, se také nenechali zahanbit. Ve čtvrtek nás čeká první soupeř ve skupině Konferenční ligy. Naladění jsme dobře, doufám, že jsme si také nechali nějaké banány do kasy Ballkani. Tak hlavně bojovat, ty zápasy, které nám ukažou, na co máme, se teprve blíží. Čest královně Viktorce, zvykejte si, dobře už tady bylo... Kovi. 55 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Baník pravidla neporušil I když jsem věřil, že si z Bohemky můžeme odvézt tři body, nakonec jeden za remízu musíme brát. První poločas jsme byli lepší my, druhý nás zase zmáčkli domácí. Utkání ovlivnilo předzápasové zranění Tanka, který je ve formě, ale ze začátku zůstal na lavičce. Doktoři mu bolavý kotník opíchali, Tanko ve druhé půli vletěl na hřiště a zařídil asistencí vyrovnání. O tomhle tahu se napsalo už dost. Pokud byla mezera v pravidlech, Baník je netvořil a nic tím neporušil. Jsem rád, že po osmnácti sekundách na hřišti, kdy byl uveden míč do hry, vyrovnal Matěj Šín. Pořád si myslím, že by měl dostat mnohem více času a prostoru na hřišti. Ve druhé půli jsme byli pod velkým tlakem, proto opět nechápu trenérovo pozdní střídání, a to až v 86. minutě. Při vyrovnání jsme měli opět, jako už po několikáté, notnou dávku štěstí. V sobotu přivítáme poslední Zlín s naším trenérem Pavlem Vrbou. Jednoznačně musíme uhrát tři body a psychicky se naladit na výjezd na Sigmu. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje