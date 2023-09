Vážně tvůj první gól? Matějovský vyzvídal u Suchomela: Bude to drahé

Nevšední zážitek bývá odměněn i nevšedním příspěvkem do klubové kasy. Počítáte s tím?

„Hned po příchodu do kabiny mne odchytl Mára Matějovský a ptal se mne, zda je to opravdu můj první ligový gól v životě. Je mi jasné, že to bude drahé zápisné, uvidím, co mne to bude stát dle klubového sazebníku. Ale jsem za to strašně rád.“

Ve druhé půli se domácí dostali do hry a po zásluze srovnali. Brali byste v tu chvíli i bod?

„Kdepak. My hrajeme vždy na vítězství, chceme se vždy prosadit a zvítězit. Těší mne, že se nám to i mým přičiněním podařilo.“

Svůj gólový příspěvek jste přichystal s pomocí teče budějovického obránce Trummera.

„Všechno se seběhlo tak, že jsme po lajně vedli útok, pak šel balon do vápna, kde mi ho Yusuf přiťuknul. Viděl jsem, že jsem sám, hned jsem měl myšlenku, že chci dát gól. Trefil jsem to z první tak, jak jsem chtěl, teč tomu trochu pomohla.“

Berete vítězství z Budějovic jako potvrzení toho, že mezi elitní šestku opravdu patříte?

„Přesně tak, tohle je náš cíl. Vždycky chceme zvítězit, my se jen tak neuspokojíme. Pro nás je důležitý i fakt, že se nám podařilo navázat herně na výkon z minulého kola, kdy jsme porazili Hradec Králové. Povedly se nám vstupy do obou poločasů, hlavně do toho prvního. Po přestávce s postupem času domácí přebrali iniciativu a srovnali. Ani na okamžik jsme však nezaváhali, že bychom zápas nezvládli. Pořád jsme věřili, že vítězný gól dáme my.“