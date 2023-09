Kotal v Hradci: Užívám si to. S Pilařem jsem měl vždy nadstandardní vztah

Proč jste k němu sáhl?

„Právě proto, že minulá dvě utkání ukázala, že je potřeba něco změnit. Osm obdržených gólů bylo na můj vkus moc. Já jsem dost pedant na obrannou fázi, zodpovědnost a poctivost v defenzivě. Proti Jablonci jsme měli i štěstí, ale to k fotbalu patří. Nakonec ta nula vzadu rozhodla.“

Co bylo nejtěžší rozhodování při skládání sestavy?

„Ani bych neřekl, že něco bylo nejtěžší. Změn ani moc nebylo, akorát jsme trošku upravili role hráčů v jiném rozestavení. Hráli jsme 4–1–4–1 nebo 4–2–3–1 podle toho, jak se kdo zapojoval. Nebylo to jednoduché, protože Jovovič se cpal hodně doprostřed. O to víc jsem chtěl, aby kluci ucpávali střed. Vyšlo to, i když soupeř šance měl. Má opravdu kvalitní hráče. Že jim to nehraje jako tým, to je jedna věc. Ale kádr je velmi kvalitní. Některé znám ze Sparty, třeba Součka s Polidarem. I další. O to víc si toho vážím.“

Všiml jste si před zápasem představovacího videa, kde vás klub vítal jako „našeho Vaška“ a kapelníka? A celkově pozitivní atmosféry v hledišti, které tleskalo a vyvolávalo vás?

„Samozřejmě to vnímám. Na internetu byla spousta pozitivních ohlasů, o to jsem radši, že se návrat vydařil a potěšili jsme fanoušky. To je v nové aréně nejdůležitější. Já tady pamatuju ještě olejovou škváru ze škodovky, nemohli jsme ji vydrhnout z kolen. Něco tady mám za sebou, takže si to neskutečně užívám. Diváci si to vždycky zasloužili. Chodilo se tady na fotbal vždycky, takže jsem rád, že jsem se dožil nového stadionu. Dělal jsem tady i ředitele klubu, v kanceláři jsem měl na stole maketu stadionu – a to byl rok 1995. Tak si to spočítejte...“ (smích)

Klíčová situace duelu přišla, když Jan Chramosta neproměnil sólo, Filip Čihák vykopl jeho střelu z brankové čáry a za pár vteřin dostal Haiderson Hurtado červenou kartu, že?

„To je fotbal. Zatrnulo nám, bylo to na hraně, ale to ke sportu patří. Na druhé straně taky mohl Vašulín nahrát Krejčímu, který by dával do prázdné brány. Je to hra, jsem rád, že nám to vyšlo. Ale víte, že ve spoustě utkání je to zase jinak. Soupeř dá z jedné šance gól, vy neproměníte a prohrajete. Proto opakuju, že jsem rád za první úspěch.“

Václav Pilař odehrál poprvé v sezoně téměř kompletní zápas. Společná domluva?

„Vaška jsem vrátil do role, kterou tady měl u mě před lety. Hrál zleva, protože je silný v navádění do středu. Vydržel prakticky celý zápas i kondičně. Vždycky jsem s ním měl nadstandardní vztah, říkal jsem mu, že kdyby měl nějaký problém, ať dá vědět. Chci od hráčů, aby řekli, pokud toho mají dost, protože máme dostatek náhradníků. Až na konci si Vašek ukázal. Já jsem takový, že dávám na pocit hráčů. Vašek byl platný v útočné fázi, dokáže podržet balon, obejít spoluhráče, vytvořit šance. Z tohoto pohledu jsem s jeho výkonem určitě spokojený.“

Jak přistoupíte ke středečnímu pohárovému duelu v Jihlavě?

„Máme široký kádr, hrát budou ti, kteří nebyli využití s Jabloncem. První utkání nasadilo laťku, uvidíme, jak se uplatní ti ostatní. Pak nás čeká utkání v Pardubicích, doma Sparta, takže další dva stoprocentně vyprodané zápasy. Celý kádr dostane příležitost.“

V sobotu jsem vás potkal v Chrudimi, kde Žižkov remizoval 2:2. Dá se to brát za definitivní rozloučení s Viktorií, s jejímž trenérem Michalem Horňákem jste diskutoval?

„Byl jsem zvědavý, protože i ve Viktorce jsou zajímaví hráči. Navíc jsem chtěl vidět Chrudim, protože je to druholigový klub, se kterým funguje slušná spolupráce. K nám přišel Juliš, další hráči šli opačným směrem. Chci mít přehled o hráčích v regionu, proto jsem tam byl. A Viktorka tomu samozřejmě nahrála. Působil jsem tam, takže moje návštěva splnila dva úkoly.“ (úsměv)