Otrávený Rada: Nejhorší derby století! Začal to Tvrdík, pálí bývalý kouč „S“

Na velkou bitvu „S“ se hodně těšil. Ale po zhlédnutí kasamače byl Petr Rada znechucený. „Nebavilo mě to. Bylo to asi nejhorší derby století,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz natvrdo trenér pražské Dukly, jenž má na svém kontě nejvíc odkoučovaných zápasů mezi elitou. Mimochodem, vedl i Spartu a Slavii. Fotbal je pro něj i v pětašedesáti letech vším, nedělní zážitek z Edenu by si však klidně odpustil. „Myslím, že už mám věk na to, abych mohl něco hodnotit,“ dodal. A pak se do toho pustil…

Co jste si říkal před derby?

„Hrál první s druhým, týmy s nejlepší formou. Těšil jsem se moc. V minulém ročníku padalo v derby hodně gólů, zapadl do toho tehdy i rozhodčí. Loni jsem byl nadšenej a teď v očekávání. Stejně jako ostatní, fanoušci i bývalí hráči. Celý národ se na to těšil. Všechno hrálo pro to, aby to bylo ještě lepší než posledně. Psalo se o zápase století a podobně. Taky o top trenérech, kteří mění český fotbal.“

A jak to podle vás v reálu vypadalo?

„Byl jsem hodně zklamaný, otrávený. Nebavilo mě to. Nebylo to o fotbale, ale o soubojích, faulech. Fotbal žádný.