68 minut bez fotbalu! Derby v Edenu vážně poškodily rekordní prostoje

Diváci přišli v neděli do Edenu na fotbalový svátek, samotné hry ale viděli nejméně v sezoně. Fauly, auty, prostoje, hádky a divácké nepokoje se podepsaly pod žalostný čistý čas, který byl v derby (1:1) naměřen. Mimo hru byl balon celkem 68 a půl minuty, dosavadní rekord sezony (65:35) držel zápas Jablonce se Slavií. iSport.cz přináší detailní rozbor toho, co se v derby vlastně dělo ve chvílích, kdy se nekopalo do balonu.

V derby jiskřily od první minuty emoce a brzy bylo jasno, že žádný z jarních líbivých soubojů se opakovat nebude. Ačkoliv oba týmy dokončily 308. derby s identickým držením míče, zápas byl spíše o „nedržení míče“. Slavia i Sparta si s balonem shodně zahrály po 17 minutách a 37 sekundách. Dohromady 35 minut. Průměrná doba jedné akce bez přerušení hry? 9 sekund.

To jsou v kontextu ligy děsivá čísla, od začátku minulé sezony totiž činí takzvaný „mrtvý čas“ v průměru 51 minut a ve hře je balon v průměru 46 minut 35 sekund. Jak jsou na tom vzývaná jarní derby? Nijak slavně, ale stále o dost lépe než nedělní pokoukaná. Při remíze 3:3 na Letné se nehrálo 58 minut, ve finále poháru přes 53 minut a v nadstavbě opět 58 minut.

Na rozdíl od dubnového utkání Sparty s Plzní, kdy se prozdržovalo neuvěřitelných 73 minut, ale nelze hledat vinu jen na jedné straně. Pod minimum fotbalových akcí se podepsaly oba týmy víceméně stejným dílem. Situaci nepomohlo ani celkem 11 nastavených minut, což bylo spíše minimum, co mohl sudí Ladislav Szikszay přidat. Co se tedy dělo v „mrtvých“ 68 minutách?

Nejvíce času zabralo rozehrávání přímých kopů, kde samozřejmě hrají velkou roli potyčky po tvrdších, ale třeba i obyčejných taktických zákrocích. To zabralo téměř třetinu derby, oba tábory se „prohádaly“ celkem 31 minut. Do času jsou započtena i střídání či nepokoje fanoušků po jednom z faulů.

Jako velký žrout časomíry se ukázaly i vhozené auty, které déle trvaly Spartě. Ta jich měla 30 (oproti slávistickým 22) a jelikož dlouhá vhazování Lukáše Sadílka zaberou na přípravu více času, celkem trvala 10 minut 57 sekund, tedy 22 sekund na jeden aut. Slavia na stejné disciplíně nabrala 6 minut 33 vteřin, tedy 19 sekund na aut.

V odkopech od brány se proti zdržovací show Jindřicha Staňka z předchozí sezony (téměř 8 našetřených minut) oba gólmani drželi zkrátka. Aleši Mandousovi trvaly 4 minuty 39 sekund, Peteru Vindahlovi 3 minuty 29 sekund.

Neschopnost obou soupeřů souvisle kombinovat dokumentuje i úspěšnost přihrávek, která nepřesáhla 72 %, což je hluboko pod průměrem obou „S“. Slavia dokonce nezažila jedinou pasáž, kdy by si užívala míč více než 45 sekund, Sparta tyto úseky měla tři. Derby bylo zkrátka naprostým opakem reklamy na český fotbal.

Nejdelší prostoje v derby

Potyčka Bořila a Krejčího

3 minuty 29 sekund

Začalo to zbytečným taktickým faulem Mojmíra Chytila na brankáře Vindahla, který by se normálně dal přejít žlutou kartou, a hrálo by se dál. Nervy ale už byly tou dobou na pochodu. Po podrážděné Dánově reakci se strhla šarvátka, do situace se vložil Jan Bořil a jakmile se střetl pohledem s Ladislavem Krejčím, bylo jasné, že zápas nedohrají. Oba kapitáni se drželi pod krkem, Bořil následně na zem povalil i Haraslína. Celé situace vyvolala bouři i na lavičkách, kromě obou obránců byli vyloučeni i Pavel Řehák a Miroslav Baranek.

Slavia - Sparta: Bořil se pral s Krejčím, oba vyloučeni. Rvačka mezi střídačkami! ČK pro Řeháka i Baranka

Faul Laciho na Zafeirise

3 minuty 26 sekund

Jen o tři sekundy méně než bitka kapitánů zabrala pasáž po hodně tvrdém faulu Qazima Laciho. A není divu, byl totiž přímo před lavičkami. Christos Zafeiris v pokleku stihl odehrát míč, načež do něj Laci hodně nevybíravě dojel. Realizační tým Slavie volal po červené kartě. Své slovo v debatě ale chtěli mít i sparťanští fanoušci, bohužel tím nejhloupějším možným způsobem. Kvůli dělbuchům, které poslali na tribunu sedících slávistů, je šli uklidňovat samotní hráči. Lukáš Haraslín nad jejich počínáním v době, kdy Sparta doháněla ztrátu, nevěřícně kroutil hlavou.

Slavia - Sparta: Fans Sparty odpalují dělobuchy, zápas přerušen!

Haraslínova penalta

3 minuty 6 sekund

Když se centr Tomáše Wiesnera v posledních minutách utkání otřel ve vápně o ruku Igoha Ogbua, měli sparťané jasno. Změna směru i paže v nepřirozené pozici – to vše bylo zřejmé prakticky na první pohled, přesto sudí Szikszay celkem dlouho komunikoval s videorozhodčím a nakonec se šel před odpískáním pokutového kopu na obrazovku sám podívat.

Slavia - Sparta: Neuvěřitelné! Gól Chytila zrušen, naopak penalta pro Spartu po ruce Ogbua!

Jurečkova penalta

2 minuty 36 sekund

Naopak penaltu Slavie zapískal Szikszay na první dobrou, přesto se následně nehrálo dobré dvě a půl minuty. Sparťané totiž cítili, že Angelo Preciado při zákroku na Mohameda Tijaniho trefil dříve míč a s rozhodčím se dlouho dohadovali. Proběhla i komunikace s videem, to ale chybu ve verdiktu sudího nenašlo.