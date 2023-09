Bořil a Krejčí znají tresty za derby: kapitán Slavie dostal dvojnásobek

Co se stalo, ví asi každý.

Oba kapitáni se s koncem už tak vypjatého derby dostali do křížku, vzájemně se drželi, což rozhodčí Ladislav Szikszay vyhodnotil jako hrubé nesportovní chování v podobě fyzického napadení soupeře a ukázal jim červenou kartu.

Což je jenom část příběhu.

Ten pokračoval v úterý. Disciplinární komise Richarda Bačka rozhodla o trestu. Bylo tedy možné, že si hráče pouze vyslechne, předběžně pozastaví činnost na jedno utkání – to by bylo v obou případech středeční pohárové – s tím, že konečný verdikt vydá v druhé polovině týdne. Nakonec o trestu rozhodla hned.

Co hříšníkům hrozilo?

Byli řešeni podle paragrafu 48 disciplinárního řádu s názvem Tělesné napadení. V něm se v bodě 1 píše: „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.“ Dva měsíce, to je v překladu osm zápasů.

Eden v emotivních plamenech! Vyhrocené momenty remízové bitvy Slavie se Spartou Video se připravuje ...

Proč se tresty pro Bořila a Krejčího liší? Kapitánovi Slavie přitížilo ještě strčení do Lukáše Haraslína. „Následně D18 strčil do H22 do oblasti krku, čímž způsobil jeho pád,“ stojí v zápise.

„Disciplinární komise posoudila konflikt mezi Ladislavem Krejčím a Janem Bořilem jako tělesné napadení, na základě kterého mohla udělit trest až na osm utkání. Disciplinární komise při hodnocení přihlédla k celému průběhu konfliktu a zhodnotila, že u hráče Krejčího se jednalo primárně o držení a cloumání, zatímco u hráče Bořila se jednalo i o udeření a to i ve vztahu k hráči Haraslínovi,“ uvedl předseda DK LFA Richard Baček.

Slavia se proti trestu pro Bořila odvolá. Podle Vršovických jejich kapitán potyčku nevyprovokoval.

Svůj postih se dozvěděli i další dva vyloučení muži. Asistent Pavel Řehák ze Slavie a vedoucí mužstva Miroslav Baranek ze Sparty. O nich sudí Szikszay napsal do zápisu. „Červená karta během zápasu. Hrubé nesportovní chování. Neoprávněný vstup na hrací plochu za účelem zapojení se do hromadné konfrontace hráčů v přerušené hře.“

Za to jim hrozil trest podle paragrafu 43 Narušení řádného průběhu hry. V něm se píše: „Kdo jako hráč nebo člen realizačního týmu svým jednáním závažným způsobem narušuje řádný průběh hry, zejména neslušně pokřikuje na hřišti, zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky přestupkem proti pravidlům fotbalu, nebo se při utkání jinak neukázněně chová ve hře či mimo ni a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na čtyři týdny, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 200 000 Kč.“

Také oni byli osobně přítomni jednání disciplinárky. Slávistický asistent obdržel trest na dva zápasy a pokutu 40 tisíc korun, vedoucí mužstva Sparty pak trest na jeden zápas a pokutu deset tisíc.

„Miroslav Baranek a Pavel Řehák se vběhnutím na hrací plochu dopustili disciplinárního prohřešku, jelikož z jejich strany došlo k narušení řádného průběhu hry. Ani jeden z nich se však nezapojil do šarvátky, která v tu dobu mezi oběma tábory probíhala, což Disciplinární komise vzala jako polehčující okolnost. U pana Řeháka je však potřeba zmínit, že na hřiště vběhl jako první a především neoprávněně po vyloučení sáhl na čtvrtého rozhodčího, což považujeme za naprosto nepřijatelný akt, který nemá ve fotbalových zápasech co dělat. Navíc je v recidivě, protože byl v posledních dvou letech již potrestán,“ uvedl Baček.

Je jisté, že trest dostanou i oba kluby za chování vlastních fanoušků. V jejich případě se komise nejprve seznámí se skutečnostmi a verdikt vynese patrně za týden.