Slavia má na víc než alibistická vyjádření. Má si hledět sebe, pak...

Nejdřív si pojďme vymezit pravidla - v tomhle textu nehodlám používat argumenty ve stylu „ale co Sparta“. Je jasné, že dělbuchy mezi fans byly úplně to nejhorší, co se v zápase stalo, klub se vůči nim vymezil. Některé zákroky, především ten Preciadův na Provoda, byly za hranou.

Jde mi teď ale o Slavii. Když si hleděla hlavně sebe a byla k sobě upřímná, byla nejsilnější. Proto tu nebudu psát o Spartě.

Pojďme si tedy zrekapitulovat kontroverze, které se staly okolo derby čistě ze strany „sešívaných“. Nejdřív se část hooligans podle informací Sportu po bitce zmocnila sparťanských vlajek. Mnozí si pak tuto skutečnost dali do souvislosti s tweetem šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka: „Sparťané, sežereme vás v Edenu zaživa. V našem muzeu možná najdete i Vaše artefakty a lístky pro hosty dáme se slevou. Jo, Eden bude hořet.“

Během samotného zápasového dne létaly spekulace, které zpochybňovaly fair play ze strany slávistického klubu. K tomu si připočítejme chování hráčů, realizačního týmu a drsnou prezentaci fans v čele s heslem „Sparta k***a je“ na tričkách a v choreu. A nadto absurdní výrok Jindřicha Trpišovského o tom, že měl Pavel Řehák při potyčkách klidnit situaci.

Vůbec nechci moralizovat a pohoršovat se nad tím vším. Každopádně bylo jasné, že Slavia svým jednáním namíchne značnou část nesparťanské či nefotbalové veřejnosti a třeba i své sponzory. Když už ale klub rozehraje takovou hru, měl by ji dohrát se vším všudy. Prohlásit na férovku, že některé věci prostě přehnal, protože derby. Nepomrkávat s vinou na ostatní a nejít proti vlastním - i aktivním - fanouškům. A hlavně působit uvěřitelně a nevytvářet další pochybnosti.

Samotné prohlášení s titulkem „Slavia má na víc“ vyznívá jako suchá korporátní odpověď umělé inteligence. Jako by ji psal spíš O2 Guru než fotbalový klub.

Vyjádření se odkopává už jen mizernou prací s jazykem. Nejvíc v následující větě: „Primárně hledáme vinu u sebe, ale nesouhlasíme s vyjádřením Komise rozhodčích FAČR. Rozhodčí derby nezvládli.“

Každý alespoň podvědomě chápe, že v souvětí, které obsahuje „ale“, je důležitější sdělení ve druhé polovině věty. Sdělení „opravdu jsi mě naštval, ale odpouštím ti“ tedy znamená úplně něco jiného než „odpouštím ti, ale opravdu jsi mě naštval.“

Když tedy Slavia prohlašuje, že primárně hledá vinu u sebe, ale nesouhlasí s Komisí rozhodčích, vlastně si tím protiřečí. Jestli nezáměrně chybně, nebo cynicky (protože jinak si to neumím vysvětlit), musí vědět jen sám klub.

A tak je to s mnohými dalšími výroky z prohlášení. Že se klub „nemůže ztotožnit s choreografií, která vulgárním způsobem urazila našeho sportovního rivala?“ Tvrzení o nápisu „smrt Spartě“, který měl být v kabině, doposud nikdo z klubu nevyvrátil. Neví se ale, kdo přesně ho tam měl zanechat.

V návaznosti na to Slavia uvádí, že „klub o podobě této choreografie nebyl dopředu informován a celou prezentaci v rámci zápasu bude řešit s Tribunou Sever.“ Každý klub má praxi zavedenou trochu jinak, některé jsou obeznámeny o podobě choreografií s fanoušky víc, někde jsou benevolentnější a příznivcům věří.

Dobrá, zkusme si představit, že by klub před zápasem, navíc takového kalibru, neřešil s fanoušky podobu hlavní a masivní choreografie sahající přes dvě celé tribuny. A stejně tak pojďme vzít na vědomí, že nikdo z vedení klubu neměl ani tušení, co na choreografii bude.

Ale to by si celý klub musel sedět na uších i na očích, nebo celou situaci s fanoušky komunikačně nezvládl. Zvlášť po burcujících slovech Jaroslava Tvrdíka a poté, co Tribuna Sever už v úterý, tedy pět dní před derby, prohlásila, že všichni vyrazí na utkání se Spartou „v jednotném dresscodu černých derby triček s tematickým potiskem - SPARTA K**VA JE! Tento společný dresscode bude důležitý i pro jednu z připravovaných choreografií. Není proto akceptovatelné, aby byl někdo během zápasu na Tribuně Sever v jiném svršku.“

To všechno tu nezmiňuji proto, že by mi vadilo, že moje děti na tribunách vidí a slyší sprostá slova. Mimochodem pardon všem hodným rodičům (jsem snad taky jeden z nich), ale pokud vám kvůli dětem vadí sprosté řvaní a transparenty na derby, tak ty malé děti prostě na derby nevoďte. Na celé planetě není stadion, kde by se na derby neřvalo sprostě.

Eden v emotivních plamenech! Vyhrocené momenty remízové bitvy Slavie se Spartou Video se připravuje ...

Ne, vadí mi něco jiného. Hrozně rád bych ke Slavii, ale i všem českým klubům, měl nějakou základní důvěru. A nemohu si pomoct, ale působí to na mě, že se klub takové historie, hodnot, s tak skvělými trenéry a hráči a šikovnými lidmi uvnitř klubu - vykrucuje. Vůči veřejnosti i vlastním fanouškům. Má říct, že hlavní díl viny bere na sebe a sudí nebo fanoušky mezi řádky neházet pod autobus.

Není to přitom o tom, že když klub chybuje, automaticky v něm musí pracovat samí nekompetentní lidé. Dokonce si myslím, že ve Slavii pracují mnozí lidé, kteří ji upřímně milují a zároveň mají vysokou osobní a profesní integritu. Zajímalo by mě, co si při četbě takového prohlášení říkají oni. Stejně jako já, když se mi v práci (ať už byla jakákoliv) něco nelíbí. A že se to leckdy stane taky.

Vždy mě na fotbale nejvíc bavilo sledovat, co který klub pro jeho fanoušky znamená, proč se s ním identifikují. V každém případě ale klub představuje určité hodnoty, které fanoušci přijímají za své. Co by jinak jejich podpora znamenala a na co by měli být oproti jejich rivalům hrdí?

Někde jsou hodnoty poměrně blazeované a zaměnitelné. Slavia si ale na nich zakládá možná víc než kterýkoliv jiný český klub. „Bílá barva je čistota sportovní myšlenky a čestného boje, kdy protivník není nepřítel, ale uznávaný soupeř. Červená barva je symbolem srdce, které vkládáme do svých zápasů. Červená pěticípá hvězda hrotem dolů představuje stále novou naději, povznášející mysl a sílícího ducha i v obdobích nezdaru a neúspěchu,“ píše se v oficiální historii klubu.

Slavia si v březnu tohoto roku sama tyto hodnoty promítla do Etického kodexu. „Slavia dbá na budování prostředí, ve kterém vládne důvěra, vstřícnost, vzájemný respekt… Za všech okolností a při maximální odpovědnosti vůči ostatním a sobě samým by proto měli jednat fair play, ve vzájemné úctě a respektu ke všem spoluhráčům a spolupracovníkům, soupeřům, rozhodčím, partnerům klubu, rodinám a všem dalším.“

Nepíšu to proto, abych před slávisty moralisticky máchal jejich vlastními hodnotami. Vždyť na ně sami v nedávné historii mnohdy dbali. Slovanská vzájemnost se promítla do podpory Ukrajině. Srdce vkládají slávisté i realizační tým do zápasů stoprocentně takřka vždy a je to znát. Naděje, až poblázněné snílkovství, se pak někdy mohou zhmotnit v realitu. A kolikrát se to stalo právě za poslední roky realizačnímu týmu Jindřicha Trpišovského.

Rozumím, že s fair play už je to u všech klubů složitější a mám naprosté pochopení pro to, že jistá forma nepřátelství k fanouškovství i fotbalu obecně prostě patří. Všichni chceme trochu upustit páru a napumpovat adrenalin - a někdy to jde pozitivními emocemi, jindy negativními. Fotbal je v tomhle dokonalý vehikl.

Klubové hodnoty jsou ideály, někdy zbožná přání. Ve všech týmech jsou hráči jako Tomáš Souček nebo na druhé straně Jan Bořil. Někdy se to pere v rozporuplných osobnostech, jako je Zdeněk Houštecký.

Neidealizuji si tedy rozhodně ani nedávnou slávistickou minulost. Podivné pletky s Berbrem a Rogozem, kauza Kúdela, Nezmarovo hanlivé vyjadřování se o hráčích černé pleti, dlouhodobé vulgární chování některých členů realizačního týmu. Minulost, kterou by nejraději vymazal, ale má leckterý český klub. Důležité je, jestli doopravdy směřuje ke zlepšení.

A v globále mi přišlo, že role Slavie v českém fotbale byla za poslední dobu v lecčems pozitivní. Třeba iniciativu pro hostující fanoušky by nebylo možné zhmotnit bez Jaroslava Tvrdíka. I díky němu a práci Slavie má český fotbal hype, vyprodává stadiony. Zlepšila se celková úroveň fotbalu i kultura okolo něj.

Ostatně, i kdyby se na celou věc měla Slavia dívat čistě z prospěchářského pohledu, prospělo by jí, kdyby se zmohla na víc. Z čiré psychologické negace málokdy vytěžila pozitivní výsledky. Vzpomeňme třeba na nenávistný souboj o titul s Plzní v Edenu, který měl opět stejný výsledek jako nedělní derby.

Když se naopak Slavia postavila k problémům na hřišti i mimo něj rovně, pozitivně a bez vytáček, nebo to tak aspoň před veřejností dokázala uvěřitelně prezentovat, většinou ji to spíš posunulo dál. Je to důkaz vnitřní síly a sebevědomí. To by ale musela ukázat i teď.