Donát v derby proti Hradci: Chci si to férově rozdat, ne jen nadávat

Měl jste být budoucností Hradce. Stal jste se členem reprezentace do jedenadvaceti let, hrál pravidelně ligu. Proč se to na podzim 2021 zlomilo?

„Pod trenérem Frťalou to bylo úžasné, na nic si nehrál, celý realizační tým měl skvělý přístup. Absolvoval jsem konec jedné sezony, pak vlastně celou postupovou, po které přišel trenér Koubek. Zase to začalo super, hrál jsem pravidelně za jedenadvacítku, jenže pak přišlo zranění a byl konec.“

Problém jste si přivezl ze srazu reprezentace?

„Ne, tam jsem si to dodělal. Měl jsem zánět v tříslech, ale vlastně se nevědělo, co mi je. Pořád jsem trénoval, bolelo to jako pes, když jsem ležel na gauči, ani jsem nemohl zvednout nohu. Nakonec mi bylo řečeno, že bych měl vypnout. Vrátil jsem se až v zimní přípravě.“

V jakém stavu?

„No, byl jsem trošku v háji. Při zranění jsem nemohl ani do posilovny. Na začátku přípravy jsem ještě nastupoval, ale na soustředění v Turecku už prakticky ne. V poslední den přestupu mi řekl sportovní ředitel Sabou, že je možnost odejít do Chrudimi.“

Proč jste ji vzal? Neměl jste o místo v Hradci víc bojovat?

„Já už ani nepočítal, že se dostanu do jedenadvacítky, předtím jsem jezdil jen na přáteláky v osmnáctce. Najednou jsem ale hrál stabilně i ligu v Hradci, než přišla taková rána - jako kdyby se mnou nikdo nepočítal. Přitom si nemyslím, že bych zaostával. Ještě byla možnost jít za panem Kuličem do Mladé Boleslavi, ale to se mi zdálo moc. Chtěl jsem hrát.“

Byl to dobrý nápad?

„Zdálo se mi to jako logický krok, což se potvrdilo. Z předposledního místa druhé ligy jsme se dostali až na desáté. Byli jsme druhý nejlepší tým jara. Takže ano.“

Do Hradce jste se už nevrátil, odešel jste do Boleslavi. Měl jste jinou možnost?

„Nevím, pan trenér Koubek mi k tomu nikdy nic neřekl. Teď v Plzni jsme se pozdravili, ale nebavili se o tom. V Hradci mi minulé léto jen řekli, že mě chce Boleslav a že by mě vyměnili za Kubu Klímu.“

Mrzelo vás to?

„Vždycky jsem se chtěl vrátit, byl jsem tam šťastný, ale přišla taková informace.“

Po roce jste ale zase změnil klub. V Pardubicích čekáte víc šancí?

„Minulý podzim jsem byl hlavou v háji, abych řekl pravdu. Podzim nebyl dobrej, byla velká konkurence, neměl jsem nic vydobytého. Až na jaře to bylo lepší, hrál jsem stopera nebo šestku, odkopal jsem toho víc. V létě se ale změnil systém, najednou nás bylo šest stoperů na dvě místa. Pan Kulič mi řekl o možnosti jít do Pardubic a mít herní praxi.“

Máte to i blíž domů, že?

„Ano. Jsem z Řešetovy Lhoty stejně jako Honza Pázler, bývalý kanonýr Hradce nebo Dukly. I proto jsem byl v Hradci spokojený. Jsem hodně zvyklý na rodinu.“

Rodiče na vás prý tlačili ohledně maturity.

„Je to tak. Na jaře 2021 jsme se dostali do ligy a já jsem ani nemohl na oslavu. Dva dny po oslavě jsem maturoval.“

Máte hospodářství. Zapojujete se?

„Odmalička trochu jo, i když úplně extrémně k tomu vedený nejsem. Ale třeba to bude jednou možnost po kariéře.“

Zatím hrajete fotbal. Řešíte hodně nedělní derby?

„Proti Hradci hraju rád, už jsem si proti němu zkusil i ligu za Mladou Boleslav. Prohráli jsme, Vojta Smrž nám dal gól od půlky. Hlavně si to chci férově rozdat, ne si jen nadávat, po zápase si zakřičet. Ne jako v pražském derby.“