Posadit Haraslína znamená, že nemáte strach. Kdo dostane černého Petra teď?

KOMENTÁŘ KOMENTÁTORA O2 TV SPORT ALEŠE SVOBODY | Ještě několik dnů po skončení derby pražských S se zápas „dohrával“ v médiích, na sociálních sítích i v hospodách u piva či jiných nápojů. Bohužel v jiném duchu, než v jakém by si to aktéři zápasu přáli. Čekali jsme, nebo minimálně doufali ve svátek, ale zůstala v nás pachuť. Ti, se kterými cloumaly emoce během derby nejvíc, si pak zápas museli chtě nechtě dohrát i na disciplinárce.

Ale nové kolo je již za humny, a je třeba otočit list. A i tentokrát jsou v programu nejbližšího kola první fotbalové ligy v Česku velké fláky, které by (snad) měly bavit.

Mě se pracovně týká mimo jiné zápas Sparty s Plzní. Což je klasika a zápas, u kterého chcete být. A měla by to být vůbec největší pecka 10. kola. Na jedné straně bude stát dosavadní lídr tabulky, na druhé tým s nejlepší ligovou formou. A nikdo v lize nedal více gólů než Sparta s Plzní - oba celky se v lize prosadily už 26x. Plzni k tomu dokonce stačilo jen osm zápasů.

Sparta musela po derby rychle přepnout na MOL Cup. Brian Priske vyměnil do zápasu proti Líšni celou základní jedenáctku, a až do konce se musel bát, jestli to klapne. Potěšit ho ale mohl gól Ševčíka a výkon Karabce, kterému vypršel trest za vyloučení s Karvinou.

V utkání proti Plzni bude zajímavé sledovat, kdo z ofenzivního kvarteta Haraslín - Kuchta - Birmančevič - Olatunji dostane směrem k zahajovací sestavě černého Petra. Naposledy to byl Haraslín, aktuálně nejproduktivnější hráč ligy a její nejlepší střelec. Posadit ho znamená, že jako kouč nemáte z ničeho a nikoho strach a že všechno pevně držíte v rukách. Asi si umíme všichni představit, jak velkou radost Haraslín měl, když zjistil, že v základu není. Ale tah vyšel, Haraslínovy čerstvé nohy a chuť se zápasem při nepříznivém stavu něco udělat, pomohly Spartě v derby vyrovnat.

Plzeň má spoustu důvodů, na základě kterých může jít do zápasu sebevědomá. Dvanáct soutěžních výher v řadě, což je klubový rekord, a 13 vstřelených gólů ve dvou zápasech, to nejsou věci, které by se staly náhodou nebo jen tak mimochodem.

Ačkoli vstup do sezony byl všelijaký, postupem času Plzeň navázala na to, co se jí dařilo v přípravě. Vyhrávala, bavila, a dávala mraky gólů.

Věcí, které stojí v Plzní za pozornost, je fůra. Ať už je to zlepšený presink, produktivní spolupráce dvou vysokých útočníků Chorého s Durosinmim, skvěle hrající Kalvach, výborný stoper Dweh, nebo velmi dobré výkony Brazilce Cadua, který, zdá se, přece jen přijde plzeňskému angažmá na chuť.

Samostatnou kapitolou je Pavel Šulc, který se definitivně zbavil stigmatu, které způsobilo jeho opakované selhání v koncovce na Spartě v sezoně 2021/22, na základě kterého Plzeň na Letné místo výhry jen remizovala 2:2, a které ho de facto odstavilo z plzeňského „A“ týmu. Hostování v Jablonci Šulcovi pomohlo, a z takřka nechtěného hráče je tahoun, který dal v sezoně už pět ligových gólů, a se kterým Plzeň v týdnu s velkou chutí prodloužila smlouvu.

Budu nám všem přát, ať je míč ve hře rozhodně víc než 35 minut jako tomu bylo v derby, a ať se po zápase místo dohadování o tom, kdo se choval nevhodněji, přeme raději o to, čí výkon byl lepší a který gól ze zápasu byl tím nejhezčím.