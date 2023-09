Svědík káral obranu, chce obměnu: Výkonnost starších už nezvednete

Jak prohru v Jablonci hodnotíte?

„Vstup do utkání byl aktivní, měli jsme tam pár standardek, bohužel byly špatně zahrané. Z první akce po levé straně Jablonec zahrozil a to jakoby napovědělo ráz utkání. První gól – nezajistíme levou stranu a propadneme v osobním bránění. Druhý gól – jako přes kopírák. Celou první půli jsme měli nalevo velké potíže, součinnost hráčů nebyla dobrá. Do konce půle jsme se do hry nedostali a na pár výjimek to pokračovalo i v druhé půli. Snahu jsem tam viděl, ale efekt je nula.“

Vnímáte to tak, že jste Jablonci cestu za výhrou hodně usnadnili?

„Je to tak. Jablonec byl pod psychickým tlakem, potřeboval vítězství a my je dostali na koně. Za celý zápas jsme neměli střelu na bránu, s tím se nedá vyhrát. Ale vyhrát se nedá především s tím, jak posledních deset dní přistupujeme k defenzivě. Ta je základním stavebním kamenem i pro útočení. Kvůli ní naše hra teď vypadá, jak vypadá…“

Slovácko ještě v této sezoně nedalo gól hlavou, přitom to vždy byla velká zbraň vašeho týmu…

„Problém vidím u kvality centrovaných míčů a potom ve výběru místa. Hlavou jsme i šance měli, ale když už, tak je neproměníme. Ta statistika je strašně znát, my si tím teď vůbec nemůžeme pomoct. Standardka vám může otevřít zápas. Na začátku zápasu jsme měli tři a neprosadíme se. Prožívali jsme poslední léta roky hojnosti, dařilo se, všechno šlo samo. Musíme se k tomu zase dostat sami, hráči musí přijmout tvrdou práci, ale zatím to tak není.“

Tři prohry z posledních čtyř utkání. Co mrzí víc, vysoká prohra na půdě mistra ligy, vypadnutí z poháru s druholigovým týmem nebo prohra s týmem, který čekal na první tři body?

„Spíš mě mrzí herní projev ve všech těch zápasech. Když se podíváte, z čeho góly pramení, vypadá to, že spolu hráči hrají poprvé. To není pro trenéra a hráče dobrá vizitka. My jsme nezapomněli hrát fotbal, ale někde jsme slevili.“

Herní krize se dá vyřešit i změnami v kádru. Máte v hlavě nějaké zimní posílení i vzhledem k tomu, že v létě na Slovácku moc přestupů nebylo

„Říkám to před každou letní přípravou a říkal jsem to i teď. Kádr by potřeboval obměnit. Máme tam hodně starších hráčů a jejich výkonnost už zvedat nebudete, jen udržovat. Na stropu byli poslední čtyři roky. Potřebujeme to promísit s novou krví. Víme, že nás ta cesta čeká, ale je to proces, který nebude hned. Zabere to klidně tři čtyři přípravy.“