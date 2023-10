Frťala skoro nezaplnil lavičku, pak obral Slavii. Kdy nastoupí Vindheim?

Po Spartě a Plzni dokázaly Teplice na svém hřišti obrat o body dalšího giganta. A remíza 0:0 se Slavií se mohla klidně přehoupnout ve tři body, kdyby Tadeáš Vachoušek proměnil penaltu. Kouč Zdenko Frťala ale bod považuje za vzácný i proto, že Severočechy trápí zdravotní stav kádr, na lavičce bylo jen pět hráčů do pole. A růžově to nevypadá ani s velkou posilou ze Sparty – Andreasem Vindheimem. „Nepředpokládá se, že by do konce podzimu nastoupil,“ sdělil teplický trenér.

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že tu oberete Slavii, Spartu i Plzeň, co byste odpověděl?

„Všichni mi dnes gratulují, přitom největší gratulaci zaslouží kluci. Opět dokázali, že když jsme organizovaní, jsme za to ocenění. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, byl by to velký závazek slibovat, ale jsme moc rádi, že se to povedlo.“

Nechali jste Slavii hrát a čekali jste na ni. Povedlo se to podle vašich představ?

„Ze sta procent. V první půli Slavia vytvářela prečíslení na naší levé straně, ale do šancí jsme je nepustili. Chtěli jsme čekat na jednu nebo dvě šance, nemůžeme být proti takovému týmu naivní. To se nám povedlo v druhé půli, kdy jsme měli dvě možnosti dotáhnout zápas do tří bodů, ale i jeden je pro nás vzácný.“

Byl Tadeáš Vachoušek určen na penaltu? Není zvykem, že ji kope devatenáctiletý kluk…

„Patří mezi ty, kteří mají penalty zahrávat. Na hřišti také nebyl ze známých důvodů Daniel Fila. Oceňuji, že v sobě měl vnitřní sílu si ten míč vzít. Ve druhé půli udělal vše pro to, aby ten nezdar odčinil. Neproměněná penalta položila i velké hráče, ale Tadeáš ukázal, jaký má charakter.“

Na lavičce jste měl jen pět hráčů do pole, kvůli zranění musel střídat i Mičevič. Vyhlížíte kvůli tomu reprezentační pauzu?

„Máme nějaká dlouhodobá zranění, pak jsou tam nedoléčení hráči a v sobotu se na předzápasovém tréninku zranil Abdallah Gning. Tak jsme povolali mladého kluka z béčka, aby nás byl na lavičce alespoň dostačující počet. Jsem ale hrozně rád, že ti, kteří nahrazují ty stabilní, jsou konkurenceschopní.“

Velkým tématem v Teplicích je Andreas Vindheim. V jakém je stavu?

„Když se naskytla příležitost ho mít v týmu, věděli jsme, že potřebuje minimálně ještě dva týdny, aby byl natrénovaný. Bohužel ho ale znovu zradilo zdraví, takže se nepředpokládá, že by do konce podzimu nastoupil. Může se stát malý zázrak, snaží se i doktoři ze Sparty, možná to chce i nějaký radikální zákrok.“