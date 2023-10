Boula splácí důvěru. Z ranaře se vyklubal nejlepší nahrávač Baníku

Tak pozor, co se týče hodnocení posily měřítkem cena/výkon, na Bazalech mají možná v současnosti lídra. Jiří Boula, jenž do Ostravy přestoupil před rokem a půl z druholigového Táborska za ani ne milion korun, patří bez přehánění k nejlepším středopolařům soutěže. Vyhrává souboje, přitahuje odražené míče a distribuuje je vpřed tak šikovně, že jsou z toho za poslední měsíc tři gólové asistence. Nikdo ze slezského kádru jich nemá víc.

„Je to příjemné,“ usmívá se odchovanec Sparty, který do základní sestavy zaplul ve druhém kole, tedy po nepovedené sezonní premiéře v Liberci (1:3).

Takhle to bylo s Boulou pořád. Občas zaskočil za Filipa Kaloče, Daniela Tetoura či Nemanju Kuzmanoviče, kteří dostávali přednost, ale pak zase usedl na lavičku. Platilo to u Ondřeje Smetany, Pavla Vrby i současného kouče Pavla Hapala. Teď se pořádky mění, důrazný záložník nastoupil devětkrát za sebou od začátku – a důvěru splácí.

„Hraje velice dobře,“ uznává Hapal, jenž do fotbalisty s pětkou na drese hustí ze všeho nejvíc jednoduchý pokyn. Otáčej hru! „To je ve fotbale nejpodstatnější. Pokud se budete vracet pořád zpátky, nedobudete žádný prostor, nevytvoříte si šanci. On to umí, akorát se do toho musí víc tlačit,“ dodává trenér.

V Olomouci předvedl zatím zřejmě nejlepší výkon v první lize, kde dosud nastřádal čtyřicet startů. Připsal si druhou asistenci u vítězné branky Abdullahiho Tanka, když pohotově vrátil míč hlavou Filipu Kubalovi. Poté Nigerijce nádhernou kolmicí sám vysunul, což rezultovalo ve vyloučení brankáře Matúše Macíka. A ve druhém poločase asistoval u gólu Davida Buchty. Muž zápasu.

„Překvapilo mě, že byl dlouhodobě brán za hráče, který umí spíš rozdat. Ale byl konstruktivní, svou roli zvládl dobře,“ ocenil i kouč Sigmy Václav Jílek.

Domácí realizační tým na stejném postu vsadil na Denise Ventúru, který měl držet prostor před stopery. Nejen při pohledu na jeho pohyb a postavení při inkasovaných brankách však lze objektivně říct, že Boula totálně Slováka přejel. Byť bylo Hanáků po dvaceti minutách o jednoho méně, rozdíl byl obrovský. V tomto kontextu se nepovedlo poločasové vystřídání Martina Pospíšila.

„Neřekl bych, že lepší statistiky jsou díky změně mé pozice na hřišti. Ta je pořád stejná, ale postavení v týmu je jiné,“ nezapírá Boula, že v interní hierarchii poskočil výš. „Nastupuju pravidelně, mám nějakou šňůru v základu, což dělá se sebevědomím hodně. Víc si věřím, vyhledávám víc ofenzivních situací. A řekl bych, že mi to teď i nějakým způsobem jde,“ doplňuje upřímně.

Hapalovi vypadl zraněný Tetour kvůli problému se zadním stehenním svalem, ale dvojice Boula, Tomáš Rigo si sedla extrémně rychle. Chemie mezi oběma je evidentní. Klape jim to, díky zcela odlišné typologii se výborně doplňují. A Baník má vyvážený střed jak do defenzivy, tak ofenzivy.