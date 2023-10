Chorý? To byla hnusárna. A proč chce vlastně Trpišovský předělat Zafeirise?

Šlágr, který bavil: v očekávaném zápase mezi Spartou a Plzní byl k vidění jednak parádní fotbal, ale také další kontroverzní moment v podání hostujícího forvarda Tomáše Chorého. „Za mě to byla hnusárna a úmysl. Kdyby padal, tak necukne hlavou dozadu,“ říká na adresu plzeňského střelce v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Chorý chtěl Sörensena praštit, protože to je prostě Chorý,“ dodává. „Já mám vůči jeho stylu hry a některým zákeřnostem výhrady dlouhodobě, ale odsuzovat ho nebudu. Nejsem si jistý, jestli to udělal úmyslně,“ nesouhlasí naopak Fejglův kolega Radek Špryňar.