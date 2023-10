Spor o Červa: hráč pro Spartu, nebo průměrné retro, co kope jak elektrika?

To tu ještě nebylo: Lukáš Červ rozděluje ne jen ligové fanoušky, ale i redaktory deníku Sport a webu iSport.cz. Roste v Liberci kvalitní hráč s potenciálem pro Spartu, nebo jde o přeceňovaného fotbalistu, který poutá pozornost jen výraznou agresivitou? „Má nadstandardní čtení hry a umře ti na place, jen aby vyhrál. Může se dostat hodně vysoko: nepochybuje o sobě, hraje tvrdě a nepříjemně,“ hájí Červa v novém díle pořadu iSkaut Jiří Fejgl. „Na můj vkus je to až příliš retro styl. Tak se hrálo dřív – jen vybojovat a odevzdat,“ oponuje Michal Kvasnica: „Červ sice kope jak elektrika, dobrá, ale směrem dopředu je to jen posunovač balonu, navíc spíš do stran, než na střed. A je často schovaný,“ dodává.