Koubek: Po jednom zápase něco rozbít… Věříme, že se Tvrdoň rozchytá

Jak se zrodila vysoká porážka?

„Soupeř využil z mála hodně. Dostali jsme laciné branky, to si musíme přiznat. V prvním poločase měl soupeř jedinou nebezpečnou situaci, paradoxně jsme to dobře odbránili. Připomínali jsme si, že Tupta navádí míč na střed a má nebezpečnou střelu, přesto jsme ho nechali vystřelit a skončilo to v síti. Druhý gól byla standardka, kopneme ji na první tyč a pak nezachytneme brejk. Třetí nechám bez komentáře.“

Proč se vám s vývojem utkání nepodařilo nic udělat?

„Pro nás to pak bylo za stavu 0:2 těžké. Hráli jsme na velké riziko, prostřídali pět hráčů. Výsledek šel na ruku soupeři, bojoval a vycházelo mu to. Musím vyzdvihnout defenzivu Liberce. Domácí hráči to uskákali, ubojovali. Měli jsme územní převahu, oni se soustředili na rychlý přechod do útoku, na to mají dobré hráče. Museli jsme hrát otevřený fotbal, to byla voda na jejich mlýn. Ale mužstvu z hlediska poctivosti, odpracování a snahy vytknout moc nemůžu.“

Byl to z vašeho pohledu zápas blbec?

„Trochu ano. Je to o gólech, my jsme je dostali laciné včetně brejku na dva nula, to by se nemělo stát. Standardku jsme zrealizovali blbě. To byl zásadní moment, pak už jsme utkání ztráceli.“

Vyčtete inkasované góly Mariánu Tvrdoňovi?

„Bylo na něm vidět, že delší čas nechytal, deficit herní praxe se na něm podepsal. Musíme věřit, že se rozchytá.“

Jak to vypadá s návratem Jindřicha Staňka?

„Nejsem u vyšetření a u zcela přesných informací. Ale to, co proběhlo médii, že by měl chybět celý podzim, považuji trošku za přehnané. Je to nadějnější. Nedokážu přesně odhadnout, kdy se Jindra vrátí, ale určitě to nebude až tak dlouho.“

Nepůsobil na vás tým příliš ospale?

„Celý zápas to nebylo ono na hrotových postech, Pavel Šulc je jindy také výraznější, Připouštím, že i v záloze nám to trošku drhlo. Soupeř hodně běhal, hrál intenzivní fotbal. Bylo to o kvalitě na hrotových postech, kde jsme na zvyklí na lepší výkony.“

Uvažujete o změnách v sestavě?

„Takhle po zápase je to předčasné. Vyhodnotíme si zápas a uděláme z toho nějaký závěr. Ale po jednom zápase něco rozbít, rozsekat, když náš výkon považuji za poctivý… Udělali jsme chyby, to je fotbal. Nejsem blízko k nějakým razantním změnám.“

Kvůli čemu střídal Rafiu Durosinmi?

„Rafiu se nám zranil, pravděpodobně jde něco okolo kolenních vazů. Uvidíme, jak to bude vážné.“