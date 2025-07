Nejhorší dresy v historii? Naopak, díky sponzorům žijeme, brání se klub posměchu

Vstoupit do diskuse (

Rakouský prvoligový Hartberg vsadil na tradici a znovu představil dresy s dvojciferným počtem sponzorů. Účastník tamní bundesligy zůstal věrný svému marketingu a na trikotu a kraťasech lze napočítat dvacítku log sponzorů, tedy o jedno víc než loni. Není to málo, Antone Pavloviči?

Že jsou dresy hlavně reklamním nosičem, to dobře známe i z českého prostředí. Minimálně ve fotbale se ale v posledních letech kultura dresů a různých nápisů na nich zásadně vylepšila. Hartberg jde ovšem proti proudu. A nic si nedělá z posměchu fanoušků na internetu.

Podobný brandový rozptyl vlastních sponzorů má totiž smysl. Bez firemních log by se v sotva sedmitisícovém městečku na jihozápadě země ležící zhruba hodinu od Štýrského Hradce hrála nejvyšší soutěž a klub nechce rozlišovat mezi významem a velikostí sponzorů. A tak všichni dostávají stejný prostor. Otázka, co na to říká tamní nejslavnější rodák, hvězdný kulturista, herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger.

Navzdory kritice vzhledu dresů, které obvykle bývají pro fanoušky něčím posvátným, klub považuje takové dresy za udržitelné řešení, které mu umožňuje ekonomickou životaschopnost. Tiskový mluvčí Hartbergu Roland Puchas si nebere iluze, že bez reklamní „divočiny“ by klub na vrcholné úrovni nehrál.

„Jsme velmi rádi, že je máme, bez nich by nebylo finančně možné hrát rakouskou bundesligu,“ tvrdí. Cílem je podle Puchase vyhnutí se výlučné závislosti na jediném hlavním sponzorovi, tak jak to mají někteří jiní. A případy, kdy hlavní mecenáš končí a s ním i klub, dobře známe i z českého fotbalového rybníčku...

Mezi mnoha logy na dresech vyniká logo společnosti PROfertil! Jedná se o doplněk stravy na léčbu mužské neplodnosti, jehož jméno nese rovněž stadion. Prezidentka klubu Brigitte Annerl založila společnost Lenus Pharma, která je vlastníkem tohoto doplňku stravy, což vysvětluje silné vazby její firmy na klub.

Zároveň připomeňme, že rakouská liga neurčuje nejvyšší možný počet log sponzorů na dresech. Jediná pravidla se týkají umístění a velikosti loga soutěže na pravé straně hrudníku, stejně jako velikosti a umístění čísla a jména hráče.

Zajímavostí pak je, že majitel Viktorie Plzeň Martin Dellenbach vybudoval v Hartbergu velkou akademii pro mládež. Spolu s tou v Lafnitzu disponující hned dvěma týmy (rakouská landesliga, druhá rakouská bundesliga) a Hartbergem se zaměřuje na východu talentů a jejich budoucí začlenění do fotbalové pyramidy v seniorské kategorii.