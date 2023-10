Čtrnáct gólů ve Zlíně hýbalo ligou: kurz 9,5, Trpišovský by chtěl taky

Video se připravuje ... Tohle samostatná česká fotbalová liga ještě nezažila, z duelu 12. kola FORTUNA:LIGY Zlín vs. Mladá Boleslav se stal nečekaný hit. Poprava Ševců v poměru 9:5 tak vzbudila ohlas i v jiných sobotních zápasech. „Chtěl bych trénovat zápas, kdy dáme devět gólů. Musí to být fajn pocit,“ usmíval se třeba trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Co ještě po rekordním duelu zaznělo?

Vrba: Dorost by tolik gólů nedostal kouč Zlína „Moje pocity nejsou optimální a hlavou se mi honí spousta věcí. Pro mě je to obrovské zklamání, co se týká ofenzivy, tak jsme odehráli nejlepší utkání, a co se týká defenzivy, tak nejšílenější utkání, které jsem tu zažil. Rozhodly o tom individuální výkony některých hráčů, a proto byl výsledek takový, jaký je. Dorost by tolik gólů nedostal. To si za rámeček nikdo nedá, ani já. Co se týče mé osoby, nebudu nic po zápase řešit, nebylo by to nejlepší. Je to na debatu v klubu.“ Celý rozhovor s Pavlem Vrbou čtěte zde >>>

Kulič: Dostat pět branek je katastrofa kouč Mladé Boleslavi „Byl to bláznivý zápas, jaký se odehraje snad jednou za sto let. Nevím, co bych hodnotil. Začátek byl z naší strany taková holomajzna, a pak to začalo. Zlín do dvou minut otočil, po přestávce jsme poslali na hřiště Marka Matějovského, aby to zklidnil a dal tomu nějakou myšlenku. V poločase jsem totiž na hráče brutálně řval, až jsem ztratil hlas. Hned jsme inkasovali, ale kluci to rychle otočili. Ani nevím, jak padaly góly, kdo je dával, jaký byl jejich sled, prostě bláznivý večer. Byly to pro mě emoční skoky. I když jsme vedli o tři góly, tak jsem se bál, že to může skončit ještě obráceně. Jsme strašně šťastni za tři body. Dali jsme devět gólů, to jsem zažil snad v mládežnických kategoriích, nebo v nižších soutěžích, ale ne v první lize. Na druhé straně jsme dnes dostali pět branek, v minulém kole čtyři, což je katastrofa a musíme se z toho probrat."

Olomouc musí Zlín zvládnout Kouč olomoucké Sigmy Václav Jílek po remíze v Pardubicích nechápal, na co vlastně dostal otázku, která zněla: „Co říkáte na Zlín?" Trenér odpověděl: „No, hrajeme s nimi v příštím kole." Pak si ale uvědomil, že takovou odpověď nikdo nečekal, a začal pátrat. Bylo jasné, že výsledek ze Zlína nezná. „Jen jsem slyšel, že domácí vedli 3:1. Skončilo to 9:5 pro Bolku? Ne, ne," divil se. „To máte zase nabito do Ligy naruby... Pro diváka to muselo být nádherné," dodal. No, pro toho zlínského asi tolik ne… „Šílenej výsledek. Nechápu, co se tam mohlo stát. Teď máme doma Zlín. Když to vidím, tak je povinnost to zvládnout," přihodil olomoucký matador Vít Beneš.

Jaký je kurz? Ani pardubičtí hráči a trenéři nevycházeli z údivu. Záložník Michal Hlavatý hned po utkání rozebíral výsledek s tátou. Možná byl i větším tématem než duel samotných Pardubic. „Říkali jsme si, že bychom tam chtěli být," usmíval se. „Ve druhé půli se diváci pořád zvedali, dřepovali tam. Sestřihy mají tak dvě minuty, tenhle bude mít patnáct," šprýmoval Hlavatý. To zastupující trenér David Mikula (Radoslav Kováč musel sedět na tribuně kvůli čtyřem žlutým kartám) se dozvěděl o rekordu před tiskovkou. „Někdo mi říkal, že to bylo devět pět. Tak jsem si myslel, že mi říká, jaký tam byl kurs," usmíval se, i když při hodnocení remízy se Sigmou spíše vrhal blesky, byl rozladěný. „Výsledek 5:9, střelky na bránu 7:11, to hráli power play?" ptal se.