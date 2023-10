Zděšený Vrba po blázinci 5:9 chválil útok. Obrana? Nejšílenější, co zažil

Trenére, jak se cítíte po takovém blázinci?

„Moje pocity určitě nejsou optimální. Spousta věcí se mi teď honí hlavou. Je to pro mě obrovské zklamání. Co se týká ofenzivy, odehráli jsme možná nejlepší utkání. V defenzivě pro změnu nejšílenější, které jsem ve Zlíně zažil. Má to dva paradoxy. Výkony některých hráčů rozhodly o takovém výsledku.“

Máte na mysli nejspíš brankáře Mateje Rakovana, jenž udělal několik hrubek.

„Víte co, nechci po zápase hodnotit individuální výkony. Vy i já víte, že někteří hráči svým výkonem ovlivnili výsledek. Zápas jim nevyšel. Ale nyní to řešit nechci. Nemyslím, že by to bylo úplně nejlepší.“

Zlín - Mladá Boleslav: Další chybu Rakovana trestá veterán Matějovský, 4:6! Video se připravuje ...

Na lavičce už byl po zranění Stanislav Dostál. Nastoupí do brány příště?

„Měl dost velké zdravotní problémy. Naštěstí to nakonec nebylo tak vážné, jak se zdálo před třemi týdny. Standa ale má tréninkové manko. Nechtěli jsme jít do rizika, aby se náhodou něco stalo. To samozřejmě nikdo z nás nechce.“

Máte tohle utrpení zapotřebí?

„Pro mě je to samozřejmě zděšení. Na druhou stranu jsme dali pět gólů, což se Zlínu dlouho nepodařilo. Nevím, kdy naposledy. Když to bylo 3:1, věřil jsem, že vyhrajeme. A za několik minut to bylo 3:5. To jsem ještě nezažil. Kdyby hrál s prominutím dorost, určitě by tolik gólů za pět minut nedostal. Tohle si nikdo z nás za rámeček nedá. Hráči, ani já. Posledních deset minut to z hlediska defenzivy nesplňovalo vůbec nic.“

Nezvažujete rezignaci?

„Po zápase tyhle věci neřeším. Kdyžtak zítra. Je to otázka na debatu s lidmi z klubu, jakou cestou bude chtít do budoucna jít.“