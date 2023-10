Gabriel: 5:9? Extrém i pro Boleslav. Karabec stoupá, je hodně drzý

Se Spartou vyhrál čtyřikrát ligu, působil také v Kaiserslauternu či Bielefeldu, kde odkopal dohromady 78 zápasů v bundeslize. Ve víkendové nabídce ocenil někdejší reprezentační obránce Petr Gabriel výkon Slavie, překvapila ho pojetím zápasu Sparta a ve Zlíně duel označil za hokej. „Něco podobného jsem snad neviděl ani v nižších soutěžích. Tragédie je to ale vlastně i pro Mladou Boleslav,“ podotkl bývalý stoper.

Máme za sebou historickou přestřelku ve Zlíně. Co říkáte na výsledek 9:5 pro Mladou Boleslav?

„To je hokej. Něco podobného jsem snad neviděl ani v nižších soutěžích. Pro Zlín je to tragédie, ale když se na to podíváme optikou hostů, tak bych asi neměl klidné spaní ani jako Mladoboleslavák, protože dostali pět gólů, předtím inkasovali čtyřikrát v Olomouci. Jedním slovem extrém.“

Spojilo se toho více, ale asi rezonuje výkon brankáře Zlína Mateje Rakovana. Zavře mu to už dveře do prvoligové brány?

„Určitě bych nemluvil o konci prvoligové kariéry. Chyby dělá každý. Horší je, když se jich nakupí více za sebou v jeden den, což postihlo Rakovana. Kdo dělá profesionální sport, musí se z toho oklepat. Zahodit kariéru jedním zápasem je nesmysl. Dopad to ale mít jednoznačně bude. Musí začít