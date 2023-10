VIDEO: Hradec Králové - Teplice 1:0. Zrušené góly i odvolaná červená

Východočeši uspěli v lize po třech zápasech a předchozích dvou porážkách. Teplice nenavázaly na triumf 1:0 z posledního vzájemného duelu, v lize prohrály potřetí za sebou a na tříbodový zisk čekají pět zápasů. V posledních pěti soutěžních utkáních navíc neskórovaly.

Královéhradečtí byli v úvodním dějství lepším týmem a v 17. minutě si vypracovali první gólovou příležitost, Kučerova hlavička ale skončila na břevně. Po půlhodině hry vytáhl brankář hostů Grigar skvělý zákrok proti tečované hlavičce Krejčího. Dnešní kapitán „Votroků“, jenž zastoupil vykartovaného Kodeše, zároveň utrpěl v souboji s Chaloupkem zranění v obličeji a musel vystřídat.

Nejvíce vzruchu přinesla závěrečná pětiminutovka první půle. Nejprve Chaloupek prudkou hlavičkou těsně minul, v 41. minutě už ale 6412 diváků vidělo úvodní branku, když Čmelík nacentroval z pravé strany a míč se snesl až za záda překvapeného Grigara. Uzdravený slovenský záložník stylově oslavil návrat do sestavy po šestitýdenní absenci. Severočeši se záhy radovali z vyrovnání po Knapíkově dorážce, sudí Všetečka ale nakonec po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu Vachouška, který se zapojil do hry.

Teplice vstoupily druhé půle se dvěma změnami a zvýšenou aktivitou. V 50. minutě protáhl Bajzu hlavičkou k tyči Jásir a následně Beránek z úhlu nedokázal usměrnit míč do sítě. Na další šance ale „Skláři“ čekali marně a jen potvrzovali, že před tímto kolem měli nejhorší ofenzivu soutěže spolu s Pardubicemi a Jabloncem (10 gólů).

V 67. minutě opět zaváhal Grigar, když neodhadl centr na zadní tyč a střídající Hais poslal míč do sítě. Také v tomto případě ale zasáhl kvůli ofsajdu videorozhodčí, který zkoumal i situaci po rohovém kopu o tři minuty později. Všetečka nejprve udělil Knapíkovi červenou kartu po souboji s Čihákem, následně však svůj verdikt opravil na kartu žlutou. V případě vyloučení by Severočeši dohrávali v oslabení páté z posledních šesti soutěžních utkání.

Východočeši v závěrečné čtvrthodině ani v nastavení soupeře do žádné větší gólové příležitosti nepustili a s přehledem si došli pro třetí čisté konto v ligovém ročníku. Ve všech případech se jim to povedlo doma na novém stadionu. Teplickému trenérovi Frťalovi nevyšel 50. ligový zápas v roli hlavního kouče a duel proti bývalému klubu, který dovedl v roce 2021 zpět do nejvyšší soutěže.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Čmelík Hosté: Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, Čech – Čmelík (83. Pudhorocký), Kučera, Dancák, Horák – Pilař (83. Harazim), Vašulín (65. Hais), Krejčí st. (C) (35. Šašinka). Hosté: Grigar – Knapík, Chaloupek, L. Mareček – Radosta (63. Cykalo), Jukl, Havelka (46. Křišťan), Beránek – Trubač (C), Vachoušek (63. Bílek), Hronek (46. Jásir, 79. S. Dramé). Náhradníci Domácí: Pudhorocký, Hais, Juliš, Leibl, Harazim, Rada, Šašinka, Vízek, Zadražil Hosté: Krsmanović, Bílek, Jásir, Cykalo, Křišťan, Dramé, Bzura, Mucha Karty Domácí: Šašinka Hosté: Prášil, Chaloupek, Knapík, Křišťan Rozhodčí Všetečka – Caletka, Pospíšil Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 6 412 diváků

Klíčové okamžiky zápasu

Hradec Králové - Teplice: Knapík nejprve vyloučen, po intervenci VARu dostal jen ŽK Video se připravuje ...

Hradec Králové - Teplice: Vachoušek těsně minul Video se připravuje ...