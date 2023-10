Priske: Nemáme čas, abychom se litovali. Co řekl k chybám a absencím?

První náraz až ve třináctém kole. Ale o to víc nepříjemný. Sparta v neděli zapsala první nulu v tomto ročníku, na hřišti Mladé Boleslavi prohrála 1:3. Srazily ji chyby opor a ofenzivní smršť soupeře. „Nemáme čas na to, abychom se litovali,“ řekl trenér Brian Priske, který musí řešit i bobtnající marodku.

Jak hodnotíte výkon týmu? Nebyla vaše hra pomalá?

„Ano, nejsem s výkonem týmu v devadesáti minutách spokojený. Když jsme drželi míč, udělali jsme špatné rozhodnutí, nevyhodnotili jsme správně, kdy a jak soupeře překonat, kdy dát průnikovou přihrávku a kdy podržet míč. Věděli jsme, že Boleslav má nahoře vysokého Júsufa, a že to bude hrát na něj. Vedle byli rychlí hráči, čekali na brejky nebo sbírali druhé míče. Prostě s výkonem spokojení být nemůžeme.“

Co říkáte na výkon Filipa Panáka, který chyboval?

„Když se budeme bavit konkrétně o něm, ano, udělal víc chyb, než je u něj obvyklé. Ale to spousta dalších hráčů udělala hodně špatných rozhodnutí. Není to jen o něm, i když bude nespokojený sám se sebou.“

A celkově defenziva? Jak pracovala? Dostali jste hodně laciný druhý gól…

„U té situace jsem byl nespokojený hlavně s tím, co tomu předcházelo, jak to vzniklo. Všichni hráči v tom musí pracovat líp, musejí vytlačit soupeře, mají jít dál od branky. A potom od Petera (Vindahla) máme nakopnout dlouhý balon. Nebyl tam jen Filip Panák, ale i Peter nebo Asger (Sörensen). Oba mu mohli pomoct. Pro defenzivu to byl ale náročný zápas.“

V čem?

„Je potřeba dát kredit Boleslavi, vyšlo jí to. Neviděl jsem Júsufa odehrát lepší zápas v sezoně, Solomon i Kušej byli dobří. Jsou rychlostně vybavení, jako tým rychlí v přechodu. Ale celkově nejsem spokojený s tím, jak jsme se v některých situacích rozhodovali. V ofenzivě jsme se někdy příliš snadno zbavovali balonů.“

Jak to vypadá s Martinem Vitíkem a Angelem Preciadem?

„Chyběli kvůli zranění, nemohli jsme s nimi počítat.“

V základu nebyli ani Kairinen a Ryneš. Mají tyto absence vliv na zápas?

„To je těžká otázka. Nevíme, co by se stalo, kdyby byli k dispozici. Kaan měl v nohách spoustu minut, odehrál toho hodně a v dalších šesti dnech nás čekají dva zápasy. Chceme se o hráče starat tak, aby nám někdo další nevypadl. Věřil jsem Pešovi, který odehrál dobré utkání. Ale celkově jsme nepředvedli výkon na nejvyšším levelu a pokud to budeme opakovat, budeme v této lize ztrácet. Na druhé straně jsme měli spoustu průniků do vápna, šancí, střel, ale chyběla nám v závěrečné fázi kvalita.“

Máte za sebou výborné zápasy, jak budete s týmem pracovat, aby ho prohra nepoznamenala?

„Jako vždycky. Nic se nemění na tom, jaký je náš způsob práce. Je to nějaký čas, co jsme prohráli po tom, co jsme nepodali dobrý výkon. Tak to je. Pokud se nepřiblížíme maximálnímu výkonu, budou takové výsledky přicházet. Chceme být lepší, ale objektivně nemáme čas na to, abychom se litovali. Hrajeme ve středu další zápas, musíme udělat krok dál. To je jednoduché. Dostali jsme ránu, ale musíme ji přijmout a pracovat dál jako v minulých šestnácti měsících.“

Jaký je rozdíl mezi Spartou s Haraslínem a Krejčím, a když hraje bez nich?

„Nemyslím si, že je to fér otázka vůči ostatním hráčům. Takhle to neposuzuju. Je pro mě těžké tady sedět a hodnotit tyhle hráče. Je jasné, že Krejčí je náš kapitán, dlouhodobě předvádí výkony na vysokém levelu, stejně jako Haraslín před zraněním. Ale absence jsou součást fotbalu, jsou zranění a lékařský tým pracuje na tom, aby se vrátili. Ale já věřím v Birmu (Birmančeviče), Karabce, který odehrál dobré utkání, nebo v Ševčíka. Ten vlétl do zápasu s velkou energií. Takže nechtějte po mě odpověď, jestli jsme bez nich o dvacet třicet procent jinde. Před týdnem jsme vyhráli bez nich 4:0, před pár dny odehráli utkání s Rangers, v němž jsme měli vyhrát. Nebudu mluvit o hráčích, kteří nejsou k dispozici.“